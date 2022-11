Alexander Koch aus Ruppertsweiler ist neuer stellvertretender Wehrleiter der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land.

Sein Vorgänger, Jürgen Kuntz aus Lemberg, hatte Ende September angekündigt, sein Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt. Aus diesem Grund hatte Bürgermeister Klaus Weber Anfang November die neun Wehrführer der Löscheinheiten aus der Verbandsgemeinde zur Wahl ins Pirmasenser Verwaltungsgebäude eingeladen. Auf Nachfrage gab Weber bekannt, dass dabei Alexander Koch aus Ruppertsweiler zum neuen stellvertretenden Wehrleiter und damit als Nachfolger von Kuntz gewählt wurde.

Alexander Koch ist 45 Jahre alt und Wehrführer der Löscheinheit Ruppertsweiler. Beim Ehrenabend der VG-Wehren am Freitag, 25. November, in der Trualbhalle Trulben wird Weber Koch die Ernennungsurkunde aushändigen und ihn offiziell in sein neues Amt einführen. Jürgen Kuntz wird dabei seine Entlassungsurkunde erhalten. Damit ist die dreiköpfige Wehrleitung wieder vollständig und über das gesamte Verbandsgemeindegebiet verteilt: Wehrleiter Hans-Peter Maschino ist aus Schweix, und sein zweiter Stellvertreter Mathias Schweitzer kommt aus Bottenbach.