Das Aktiv-Reisebüro zieht sich aus Hauenstein zurück. Welche Gründe dazu geführt haben, wie es am Standort Dahn weitergeht und welche Lehren aus der Malaise zu ziehen sind, erläutert Inhaber Alfons Kissel.

„Danke, Hääschde“, so verabschiedet sich das Aktiv-Reisebüro, das 23 Jahre lang am Hauensteiner Marktplatz Reisen in alle Welt vermittelte, von seiner Kundschaft in