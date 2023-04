Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Kleines liegt eng an Mama gekuschelt, ein anderes turnt vorwitzig auf dem Rücken der nebenan liegenden vierbeinigen Tante herum. In der Kinderstube des Schafstalls bei Familie Keller ist was los. Sechs Lämmer verbringen dort gerade ihre ersten Lebenswochen, ab Januar werden noch viele folgen.

Zugegeben: Eine Tür im klassischen Sinne muss man nicht öffnen, um in den Schafstall der Wasgauschäferei zu gelangen. Denn hier stehen Tor und Fenster auf. Kein Durchzug, aber immer frische