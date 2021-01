„Wir waren sehr überrascht, als wir zu Beginn der Adventszeit erfuhren, dass der Erlös der Adventsfenster-Aktion in Thaleischweiler-Fröschen uns zugute kommen soll“, sagt Oliver Schacker, Vorsitzender des Förderkreises der Feuerwehr. Dessen Mitglieder waren noch überraschter, als ihnen die Initiatorinnen den Erlös der 2020er Aktion überreichten: 5000 Euro.

Damit hätten sie nicht gerechnet, sagten Schacker und Wehrführer Michael Freyer bei der Übergabe. Genau so war es dem Adventsfenster-Team beim Kassensturz gegangen, als die Summe wuchs und wuchs und wuchs. „Wir freuen uns riesig, dass das alles so gut gelaufen ist. Viel besser als erwartet. Und es hat sich wieder mal gezeigt, dass jeder mitmachen, jeder dabei sein wollte“, sagt Julia Göring-Wolter, die die Aktion mit Daniela Ohnesorg initiiert hat. 2019, bei der Premiere, waren 12.000 Euro zusammengekommen. Eine Wahnsinnssumme, die verbunden war mit dem Gefühl, dass man im Ort füreinander da ist. Das zeigte sich an jedem Abend, wenn sich die Einwohner an einem Adventsfenster trafen. Das war 2020 bedingt durch die Corona-Pandemie nicht möglich. Aber das Bedürfnis zu wissen, dass man füreinander da ist, war gerade im Corona-Jahr hoch, und so stand für das Team fest: Wir machen das trotzdem. Coronagerecht, das hieß vornehmlich virtuell. Unter dem Motto: „Niemand kommt – Mit dem Herzen sind alle dabei“. „Und es waren alle mit dem Herzen dabei“, sagt Göring-Wolter über die Resonanz, die sich nicht nur in der Spendensumme bemaß.

Herztickets, zugleich Lose, wurden verkauft, die im leichten und harten Lockdown daran erinnerten, dass es viele Gewerbetreibende im Ort zu unterstützen gilt. Ein virtueller Foto-Adventskalender von Thaleischweiler-Fröschen entstand, der online täglich wuchs. Es gab den Winterzauber to go, bei dem zu vorweihnachtlichen Spaziergängen durch den Ort mit Abstand eingeladen wurde. Acht Adventsfenster wurden gestaltet. Stille Adventsfenster, da dort nicht gefeiert wurde.

„Toll, wie unsere Arbeit gewürdigt wird“

So kamen 4100 Euro zusammen, die das Ingenieurbüro Wolter (200 Euro) und die VR-Bank Südwestpfalz (700 Euro), die zudem ehrenamtlich den Herzticket-Verkauf übernommen hatte, aufrundeten. Für die Feuerwehr, „für alle ehrenamtlichen Kameraden, die 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag freiwillig und ehrenamtlich einsatzbereit sind und zum Wohle der Allgemeinheit unsere Sicherheit gewährleisten“.

„Es ist wirklich toll, wie sehr unsere Arbeit gesehen und gewürdigt wird“, sagt Schacker. Die Feuerwehr rettet, löscht, schützt und birgt nicht nur im Notfall, sondern verteilt zur Not auch Brezeln zu Sankt Martin. „Wir sind da, wenn wir gebraucht werden“, sagt Schacker.

Angesichts der Dimensionen, die die Aktion Adventsfenster erreicht hat – auch der große Umwelttag im Sommer war von ihnen initiiert worden –, „sind wir gerade dabei, die Vereinsgründung vorzubereiten“, sagt Göring-Wolter. Was sich nicht ändere, sei die mit dem Adventsfenster verbundene Idee, füreinander und für den Ort da zu sein.