Pünktlich mit dem Glockenschlag um 18 Uhr öffnete sich am Samstag das zweite Adventsfenster in Battweiler. Schauplatz war das Wohnhaus der Familie Blinn „im Eck“, so nennen die Battweilerer die Kirchstraße direkt neben der Kirche. Glühwein mit und ohne Alkohol sowie Erbsensuppe mit und ohne Würstchen sorgten für Wärme von innen, eine Feuertonne sorgte für Wärme von außen. So wie Familie Blinn werden alle 13 Teilnehmer etwas anbieten, sogenannte stille Fenster sind nicht dabei. Nebenbei werden auch Spenden gesammelt, die guten Zwecken zugeführt werden sollen. Patrick Blinn hat einen zwei Meter großen beleuchteten Weihnachtsstern gebaut, der von einem Adventsfenster zum nächsten transportiert wird. Wer den Stern gerne haben möchte, kann ein Gebot abgeben, und der Meistbietende darf ihn nach Ende der Aktion am 21. Dezember behalten. Der Erlös geht ebenfalls in die Spendenkasse. Um die 60 Besucher waren am Samstag „im Eck“. Zum Start am Freitag beim Sportheim waren es dank des Kreativmarktes sogar noch mehr gewesen, wie Sabine Zimmer vom Organisationsteam berichtete.