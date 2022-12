Am Freitagabend öffnete in Kleinsteinhausen das dritte Adventsfenster. Gastgeber waren die Echoschützen beim Dorfgemeinschaftshaus. Glühwein im Kessel über dem Lagerfeuer, gewürzter warmer Apfelsaft und Plätzchen sorgten bei den etwa 30 Besuchern für eine vorweihnachtliche Stimmung. Horst Macke von den Echoschützen trug zur Einstimmung eine besinnliche Geschichte vor. Bereits am Dienstag und am Donnerstag letzte Woche gab es Adventsfenster am Kindergarten und am Sportheim, wobei die Besucherzahl laut Macke den Freitag jeweils noch übertroffen hatte. Weiter geht es am Montagabend bei der Freiwilligen Feuerwehr, am 13. Dezember beim Gemischten Chor am Dorfgemeinschaftshaus, am 14. bei Familie Buser im Emmerer Weg 7, am 16. bei Familie Wagner in der Großsteinhauser Straße 41 und am 21. bei Familie Joachim Wagner in der Frankenstraße 17. Eingerahmt wird die Adventsfensteraktion von der Dorfweihnacht, die am 3. Dezember stattgefunden hatte, und der Abschlussveranstaltung an der Krippe beim Maibaum am 23. Dezember. Beginn ist immer um 18 Uhr.