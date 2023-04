Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Kontakt nur in kleinen Dosen: Im Sommer ließ sich das noch leichter ertragen, doch im Winter fällt das Abstandhalten vielen schwer. Erst recht im Advent, wo sich ansonsten eine besinnliche Vorfreude auf Weihnachten ausbreitet. Wie geht man damit in diesem Jahr um? Ein Blick auf Herausforderungen und Mutmacher.

Am ersten Advent stellt Hanna Link immer ihre Räucherkerzenmännchen auf und erinnert sich dabei an die schönen Dinge, die für sie damit zusammenhängen. An die Vorweihnachtszeit,