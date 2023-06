Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jeder, der die Inschrift auf den Stolpersteinen lesen wolle, müsse zwangsläufig eine Verbeugung machen, sagt Künstler Gunther Demnig, der 1992 das Projekt Stolpersteine ins Leben gerufen hat. Mit den messingfarbenen Steinen, die ins Pflaster eingelassen sind, wird an Menschen erinnert, die in der Nazi-Zeit ermordet, verfolgt, deportiert und vertrieben wurden. Acht Mal können sich seit Sonntag die Menschen in Waldfischbach-Burgalben verbeugen. Acht Stolpersteine wurden verlegt.

Die Stolpersteine erinnern an jüdische Mitbürger. Julius, Mathilde und Ruth Strauss lebten in der Schillerstraße 26. Drei Stolpersteine erinnern an sie und zugleich an Abbé