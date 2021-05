Das Neubaugebiet am Kornberg in Walshausen beschäftigt am Dienstag (19.30 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) den Gemeinderat.

In dem allgemeinen Wohngebiet, das über eine vom Dorfberg abzweigende Straße erschlossen wird, sind acht Baugrundstücke vorgesehen. Der Rat soll dem Entwurf des Bau- und Erschließungsträgers WSW aus Kaiserslautern zustimmen. In der Ratssitzung wird ein Vertreter des Büros erläutern, welche Vorgaben im Bebauungsplan vorgesehen sind. Ein Entwässerungskonzept soll darlegen, wohin das Regenwasser abfließen kann. WSW hat angeboten, für ein Pauschalhonorar von 4750 Euro eine entwässerungstechnische Voruntersuchung zu erstellen.

Die Neuorganisation der Forstreviere wird den Rat noch einmal beschäftigen. Revierleiter Michael Betz vom Forstrevier Hackmesserseite ging Ende Oktober 2019 in Ruhestand. Sein Revier sollte auf die angrenzenden Reviere Pirmasens und Zweibrücken aufgeteilt werden. Die Zweibrücker Revierförsterin Maria Jäger sollte zusätzlich Bottenbach mitbetreuen. Trulben, Schweix, Kröppen, Vinningen und Obersimten sollten an Thea Bernstein vom Revier Pirmasens gehen. Dem stimmten aber nicht alle Gemeinden zu, weshalb es nun einen neuen Organisationsvorschlag gibt.

Der Rat soll auch entscheiden, ob er beim Energetischen Quartierskonzept mitmacht. Hausbesitzer in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die ihre Häuser sanieren und somit weniger Energie verbrauchen, können Steuern sparen. Voraussetzung ist, dass ihre Gemeinde bei dem Projekt mitmacht, das die Verbandsgemeinde anbieten möchte. Wenn eine Gemeinde mitmacht, beauftragt sie ein Planungsbüro. Das berät die Hauseigentümer, was sie tun können, um Energie zu sparen. Das kann eine neue Heizung sein, eine Dämmung, neue Fenster oder anderes, wie der Beigeordnete der dritte Verbandsgemeinde, Bernd Hofer, im September im Umweltausschuss erläutert hatte. Die Kosten können die Hausherren komplett von der Steuer absetzen. Außerdem würden sie laut Manfred Seibel von der Kreisverwaltung im Schnitt 40 Prozent Energie sparen.

Die Beratung durch das Büro kostet die Hausherren nichts. Die bezahlen die Gemeinden, die dafür Fördergelder bekommen. Am Ende bleiben nur 15 Prozent. Für Dörfer, die beim Entschuldungsfonds mitmachen, sind es nur fünf Prozent.