Niclas Amann und Timo Schneider aus Bechhofen, Jannik Barz aus Dellfeld, Jonas Fischer aus Mauschbach, Celina Lennart und Michael Ohlinger aus Contwig sowie Nico Stegner und Erik Wilbert aus Großbundenbach – acht Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land – haben am Samstag erfolgreich ihre Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger beendet. Die Ausbildung begann am 23. August und dauerte insgesamt 38 Stunden. Dabei mussten die Prüflinge einen Test auf der Kreisatemschutzstrecke in Rodalben bestehen. Die Ausbildung fand unter der Leitung von Arthur Lorenz statt. Zu dessen Team gehörten Thomas Sefrin, Fabian Lenz, Gerhard Maurer, Oliver Feix und Dominique Becker. Das teilte Holger Hell, Medienbeauftragter der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land mit.