Er ist fertig – der neue Mühlenradweg zwischen Thaleischweiler und Wallhalben. Was noch nicht ganz astrein ist, wird noch erledigt, versichert der Beigeordnete Markus Bold. „Gerüchte gibt es genügend“, sprach er am Dienstag im Verbandsgemeinderat auch einige Schäden an, die alle ausgebessert würden. Und möbliert wird der Weg auch.

Eigentlich sollte er ja schon längst fertig sein: Im Mai 2016 hatte der Verbandsgemeinderat beschlossen, den Radweg zwischen Thaleischweiler und Wallhalben – von der