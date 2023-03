Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein launiger Text zur Jahreszeit? Ein Hinweisschild? Ein flotter Spruch? Wer ein passendes Geschenk für vielerlei Anlässe sucht oder einen Hingucker für die eigenen vier Wände findet im „Kleinen Holzladen“ in der Bahnhofstraße 97 in Hauenstein eine große Auswahl an handgefertigten Holzschildern.

Inhaberin Nicole Debnar-Lenhardt und ihr Mann Timo, gelernter Grafik-Designer und Schreiner mit eigener kleiner Werkstatt, veredeln einfache Holzbretter mit Wörtern und Sätzen,