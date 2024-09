Nach dem Großbrand einer Lagerhalle in Höhfröschen hat der Abtransport der Lithium-Ionen-Batterien begonnen, die in jener Nacht nicht in Brand geraten waren. Der Abtransport mit Lkws dauert nach Auskunft der Kreisverwaltung mehrere Tage.

Die abgebrannten Akkus, die in Containern vor der Halle lagern, werden voraussichtlich erst in einigen Wochen abtransportiert, da die Akkus und Batterien im Löschwasser