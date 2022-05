Zwei Aussichtspunkte im Bereich des Lämmerfelsens erhalten Umwehrungen zur Absturzsicherung. Beide Aussichtsplattformen stellen die am meisten begangenen Standorte des Premiumwanderweges „Dahner Felsenpfad“ dar.

Der erste Stadtbeigeordnete Jens Kissel (SPD-Fraktion) erläuterte, dass sich die Fachabteilungen der Verbandsgemeindeverwaltung bei Begehungen der Aussichtplattformen für Umwehrungen aussprachen: „Da die Absturzhöhe bis zu zwölf Meter beträgt, sind entsprechende Umwehrungen unerlässlich“, so zitierte Kissel die Fachleute in der jüngsten Stadtratssitzung. Außerdem dienen die Umwehrungen laut Kissel auch dazu, Besucher von weiteren Gefahrenpunkten fernzuhalten. Im Stadtrat sorgte dies für Diskussionen.

Natur so belassen oder wegen Haftung absichern?

Dirk Wadle (CDU-Fraktion) stellte fest, dass Umwehrungen dort nicht erforderlich seien. „Denn wo bisher keine Umwehrungen sind, kann man die Natur so belassen; das ist dann ein Betreten auf eigene Gefahr“, sagte Wadle. „Wenn wir dort nichts machen und es passiert etwas, sind wir als Stadt in der Haftung“, konterte Kissel. Er begründete seine Auffassung mit dem Hinweis, dass die Aussichtsplattformen keine unberührte Natur seien, sondern explizit ausgewiesene Aussichtspunkte. Auch das ließ Wadle nicht gelten: „Dann müssen wir alle Aussichtspunkte umwehren, was uns viel zu viel Geld kostet.“

Stadtbürgermeister Holger Zwick hält Umwehrungen ebenfalls für erforderlich; nach und nach sollten alle Aussichtspunkte überprüft werden, sagte er. Er kündigte an, in der nächsten Stadtratssitzung einen Fachmann dazu einzuladen. In der aktuellen Sitzung sah er die Argumente als ausgetauscht an und kam zur Abstimmung. Diese brachte folgendes Ergebnis: Sieben Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen (CDU-Fraktion) und eine Enthaltung. Die Kosten für die Umwehrungen betragen knapp 9000 Euro.