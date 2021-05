Der Abriss des ehemaligen Haus des Gastes wird teurer als geplant. Probleme gab es bei der Entsorgung des Schutts: In der Bodenplatte des Gebäudes war Asbest verbaut worden.

Bis Ende 2022 soll das Gebäude fertiggestellt sein. Rund 1,15 Millionen Euro wird es voraussichtlich kosten – 30 Prozent mehr als geplant. „Während der Abrissphase gab es bei der Beseitigung des Schutts einige Probleme“, begründete Ortsbürgermeister Andreas Pein in der Ratssitzung am Montag die Kostensteigerung. Architekt Volker Wilhelm machte klar: „Wir sind perplex, wir haben so viel Arbeit und noch nichts gebaut“. In der Bodenplatte des inzwischen abgerissenen Gebäudes seien Asbestplatten eingebaut worden und damit sei das Fundament kontaminiert. Auch die Bodenbeschaffenheit sei schlechter als gedacht. Nach längerer Diskussion stimmte der Rat der Planmodifizierung und der damit verbundenen Teuerung einstimmig zu.

Auf der Fläche, auf der das neue kommunale Zentrum entsteht, wird das kontaminierte Material fachmännisch abgetragen, in entsprechenden Behältnisse verpackt und in eine Lagerhalle in Mannheim gebracht. Rund 100 Tonnen konstatiertes Material sind abzufahren.

Auf der restlichen Bodenplatte, die nicht als Fundament für das neue Gebäude gebraucht wird, weil das ehemalige Haus des Gastes deutlich größer war, bleibt der Asbest im Boden. „Wir sind froh, dass wir das unten in dem nassen Milieu lassen können“, sagte Wilhelm. Recyclingschotter soll jetzt zur Verwendung kommen, und zwar kostenneutral.

Einsparungen bei der Heizung

Das Gebäude wird etwa 50 Zentimeter höher, aufgrund einer dickeren Bodenplatte. Das im saarländischen Dunzweiler beheimatete Abrissunternehmen HMB Abbruch und Erdbau stellt rund 58.000 Euro Mehrkosten in Rechnung. Kompensiert werden sollen diese Kosten mit einer Kosteneinsparung bei der Heizung: Statt einer Sole/Wasser-Wärmepumpe soll eine Luft/Wasser-Wärmepumpe installiert werden. Die Dachneigung wird von geplanten 40 auf 36 Grad geändert. „In der Summe kostet der Abriss und die Gründungssituation 100.000 Euro mehr als geplant“, stellt Wilhelm fest.

Kritik wegen Teuerungen bei öffentlichen Gebäuden

„Wir haben mal bei 900.000 Euro begonnen, jetzt wird sind wir bei 1,15 Millionen“, merkte Ratsmitglied Klaus Lehmann zur Kostensteigerung kritisch an. Die teilweise horrenden Teuerungen während der Bauphase öffentlicher Gebäude bezeichnete er als „Selbstbedienungsladen“. Dazu Wilhelm: „Es ist ganz viel Idealismus dabei als Architekt.“ Pein erklärte: „Es soll kein Prestigeobjekt werden mit goldenen Wasserhähnen, es soll lediglich zu kommunalen Zwecken dienen.“

Ratsmitglied Frank Dzemski äußerte Bedenken dahingehend, dass die vorgesehene Nutzung das Feiern von Geburtstagen, Jubiläen oder Hochzeiten nicht zulasse. Die Nutzungsmöglichkeiten seien Gegenstand eines Beschlusses, den der Rat zu einem späteren Zeitpunkt immer noch fassen könne, relativierte Klaus Lehmann diese Bedenken.