Das Konraths-Haus in der Hauptstraße 58 in Merzalben soll im kommenden Jahr abgerissen und durch Parkplätze ersetzt werden. Das sorgt für Kritik.

Das historische Gebäude im alten Ortskern stammt aus dem Jahr 1807 und wäre dann 220 Jahre alt. In der Gemeinderatssitzung im März wurden für den Abriss der Anwesen Hauptstraße 58 und 58a 5000 Euro für dieses Jahr und vorläufig 50.000 Euro für das nächste Jahr in den Haushalt eingestellt. Die Fläche reicht bis an den Bachlauf der Merzalb und grenzt damit an die früher begehrten „Krautstücker“. Pfarrer Mathias Köller, Merzalbener und im Archiv des Bistums Speyer tätig, kritisiert die Pläne. Es gebe bessere Nutzungen als Parkplätze – etwa ein Heimatmuseum.

Im Buch „Die Kunstdenkmäler von Rheinland-Pfalz“ wird das Haus so beschrieben: „Nr. 112, Eingeschossiger Bau von 1807. Quer zum First Durchfahrt in den rückwärtigen Hof. Das Gebälk über der Eingangstüre ist in der Mitte kielbogig in die Höhe gezogen. Der Sturz der Fenster ausgenischt.“ Solche ausgenischten Stürze fänden sich häufig im Bliesgau, so Köller. Er sieht darin Einflüsse aus dem Westrich. Hintergrund: Rodalben (mit Clausen, Münchweiler, Kaltenbach) gehörte bis 1800 zum Bistum Metz, Merzalben zusammen mit Leimen zum Bistum Speyer.

Die Pfarrei hieß vor 1723 „Pfarrei Roth und Merzalben“ und erstreckte sich über zwei Bistümer und zwei Kirchenprovinzen (Speyer beim Erzbistum Mainz, Metz beim Erzbistum Trier). Wer zwischen Merzalben und Rodalben heiratete, brauchte eine Dispens in Metz. Zur Einordnung verweist Köller auch auf die Gewässergrenzen: Die Merzalb entwässert über Saar und Mosel, die Wieslauter direkt in den Rhein. Diese Gewässer bilden die Grenze der Gaue Speyergau und Bliesgau, die sich in den Bistumsgrenzen widerspiegelten – daher die baulichen Einflüsse aus dem Westen.

Schreiner, Bauer oder Wirt?

Recherchen im Archiv Speyer zeigen, dass im 19. Jahrhundert in „Konraths Haus“ eine namenlose Wirtschaft von Michael Germann betrieben wurde. Germann stammte aus der Wirtschaft „Zum Grünen Baum“ (auf dem Hof) und war mit Anna Maria Lickteig aus Donsieders verheiratet. Sie war die Tante jener Anna Maria Lickteig, die zu den Stifterinnen des Rosenbergs gehörte und den Bau von Wallfahrtskirche und Priesterhaus noch erlebte. Als die Stifter und Stifterinnen in Clausen mit einem Orts- und Kirchenverbot belegt wurden, mussten sie den Ort meiden.

Die jüngere Anna Maria Lickteig kehrte nach eigenen Angaben in dieser Zeit bei ihrer Tante in Merzalben ein, also bei Michael Germanns Frau. Michael und Anna Maria Germann wanderten später nach Sankt Benedict in Iowa (USA) aus, wo beide begraben sind. Köller vermutet, dass die Wirtschaft durch die Auswanderung wohl Ende der 1880er-Jahre endete. Nachforschungen hätten ergeben, dass das Ehepaar zehn Kinder hatte. Bei den Taufeinträgen variierte Germanns Berufsangabe zwischen Schreiner, Bauer und Wirt. Der letzte Eintrag stammt von 1864 in Merzalben: Beim jüngsten Kind Maria Magdalena gab er „Wirt“ als Beruf an. Demnach dürfte er eine Gastwirtschaft geführt haben – jedoch ohne Schildgerechtigkeit.

Im Jubiläumsbuch „St. Benedict Parish 1877–1977“ ist unter dem Familiennamen Germann festgehalten, dass der Sohn August Germann (später Garman) 1875 seine Eltern, Geschwister und deren Ehepartner nach Amerika brachte. Michael und Anna Maria Germann lebten in Sankt Benedict und sind auf dem örtlichen Friedhof begraben.

„Ist der Parkplatzbedarf so groß?“

Ein Blick zurück nach Merzalben: Im Nachlass von Pfarrer Richard Kemper liegt ein Häuserplan von 1925. Darin heißt es: „Wohnhaus mit Scheune und Stall, mit Pferd, Kühen und Backofen. Erbaut 1807, gehörte Jakob Rebholz (er war einmal der reichste Mann in Merzalben). Im kleinen Bau wohnte früher der Vater von Bischof Emanuels Eltern. Jahreszahl mit Kelch über der Haustür.“ Für Köller ist das Gebäude daher „ein wertvolles Stück Alt-Merzalben und nicht zuletzt durch den unmittelbaren Zugang zu den hinterliegenden ,Krautstückern’ ein bevorzugter Wohnstandort“.

Ermittelt wurde zudem, dass das Gebäude 1876 von Johannes Konrath von der Witwe Jakob Rebholz gekauft wurde. Seit 1876 lebte immer eine Familie Konrath in dem Haus, zuletzt die ledigen Tanten Monika und Pauline Konrath, wie Nachfahre Albert Konrath berichtet. Er verkaufte das elterliche Erbe 2017 an eine Familie aus Rumänien. Die Gemeinde erwarb das historische, nicht unter Denkmalschutz stehende Gebäude im Jahr 2025.

Aufgrund dieser historischen Einordnung stellt Köller die Frage, „ob der Parkplatzbedarf so groß ist, dass man dieses besondere Gebäude des alten Ortskerns abreißt?“. Seine Idee: ein Heimatmuseum. Geschichtsträchtige Orte wie die Burg Gräfenstein, die alte Kirche Sankt Peter und Paul, das Geburtshaus des Bischofs, das Zehnthaus und andere könnten hier eine „nachvollziehbare Heimat“ finden.