Dass er beim Abitur an der IGS in Waldfischbach-Burgalben seinen Jahrgang komplett hinter sich lassen würde, hat Maximilian Winicker nicht gedacht. Was der 18-Jährige vorhat.

An Pfingstmontag wird wieder der Quack durch Schmalenberg ziehen und der Holzlandgemeinde zahlreiche Besucher bescheren. In diesem Jahr wird ein ausgezeichneter Quack-Bub beim Umzug dabei sein: Maximilian Winicker erhielt am Donnerstag den Preis für das beste Abitur an der Integrierten Gesamtschule Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben.

Maximilian Winicker hat das beste Abitur an der IGS Daniel Theysohn in Waldfischbach-Burgalben geschrieben. Note: 1,6. Foto: Andrea Daum

Mit der Note 1,6 schloss Winicker seine Schullaufbahn ab. In Klasse elf und zu Beginn der zwölften Jahrgangsstufe sei noch nicht abzusehen gewesen, dass er das beste Abiturzeugnis seines Jahrgangs überreicht bekommen würde, sagt der 18-Jährige, der die IGS seit der fünften Klasse besuchte. Je näher das Abitur rückte, „umso mehr hat sich das geändert. Ich wollte einen guten Abschluss haben und habe Gas gegeben“, erzählt der Schmalenberger. Sein Engagement hat sich gelohnt. Als sich abzeichnete, dass es sogar für den besten Abschluss reichen könnte, „habe ich mir das auch zum Ziel gesetzt“, verrät er.

Mündliche Prüfung in Deutsch

Das Motto des Abi-Jahrgangs „Abikini – knapp, aber es passt“, war eine kleine Anspielung darauf, dass im einen oder anderen Fall um Punkte gekämpft werden musste, um das Reifezeugnis zu erhalten. „Bei mir war es nicht knapp, es hat gepasst“, sagt Winicker lachend. Mathematik, Biologie und Sozialkunde waren seine Leistungskurse, letzteres sein Lieblingsfach.

Die mündliche Prüfung legte er in Deutsch ab. Der Theorie in der Schule folgt ab August eine praktische Lehre. Entschieden hat er sich für eine Ausbildung bei der Debeka (Versicherung). Diese wird er in Kaiserslautern absolvieren. Die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt ein duales Studium zu absolvieren, hält er sich offen.

Bis dahin hat er ein bisschen Freizeit, die er mit viel Sport ausfüllen möchte. Seine Freizeit verbringt der 18-Jährige am liebsten im Fitnessstudio. In den nächsten Wochen muss er sich allerdings auf den Pfingst-Quack vorbereiten. „Ich bin ein Quack-Bub durch und durch“, sagt Maximilian Winicker. Und das heißt: fleißig trainieren bis zum Pfingstwochenende.

Preisträger

Bestes Abitur: Maximilian Winicker (Notendurchschnitt: 1,6); vorbildliche Haltung: Johannes Germann; besonderes Engagement für die Schulgemeinschaft: Chiara Franz und Emir Bozaga; beste Leistung in Französisch: Yeva Horn; Sport: Frederic Weber; Geschichte: Jesaja Hackenspiel; Biologie: Tim Morgenstern; Englisch: Nele Urschel und Sophie Abel.



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