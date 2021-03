Scheffel-Preis der Literarischen Gesellschaft/Scheffelbund für besondere Leistungen im Fach Deutsch und gute literarische Kenntnisse, Preis des Fachbereichs Englisch am OWG für beste Leistungen im Fach Englisch in der Oberstufe, Geschichtspreis des Philologenverbands Rheinland-Pfalz, Preis des Ministeriums für Bildung für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule, Preis des Landkreises für das beste Abitur des Jahrgangs 2020/2021: Emily Burkhart

Preis des Fachbereichs Sozialkunde für das beste Abitur im Fach Sozialkunde: Hannah Sophie Burkhart

Abiturientenpreis Rheinland-Pfalz des Verbandes Biologie, Biowissenschaften und Biomedizin für besonderes Interesse und herausragende schulische Leistungen in der Biologie: Frank Joel Elias

Preis des Fachbereichs Französisch für besondere Leistungen im Fach Französisch, Preis der Pfarrei Heiliger Petrus für besondere Leistungen im Fach katholische Religion, Abiturpreis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) als Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik: Anne Meier

Preis des Fachbereichs Geographie für die beste Gesamtleistung im Fach Geographie: Rene Prommersberger

Preis des Fördervereins des OWG für besonderes Engagement in der Schule: Annalena Scheib

Preis des Fördervereins des OWG für besonderes Engagement in der Schule: Dennis Stuppi

Preis der Pfarrei Heiliger Petrus für besondere Leistungen im Fach katholische Religion, Preis des Fördervereins des OWG für besondere Leistungen im Fach Latein, Preis des Ministeriums für Bildung für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule, Preis des Fachbereichs Sport für besondere Leistung im Fach Sport: David Metz

Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker für das beste Abitur im Fach Chemie, Preis des Fördervereins des OWG für besonderes Engagement in der Schule, Preis der Eltern der Schüler des OWG für besondere Leistungen im Fach Mathematik: Paula Johann

Preis des Protestantischen Dekanats Pirmasens für besondere Leistungen im Fach ev. Religion: Lea Stilgenbauer

Preis des Fördervereins des OWG für besonderes Engagement in der Schule, Preis der Eltern der Schüler des OWG für besondere Leistungen im Fach Mathematik, Preis des Fachbereichs Musik gestiftet von den Jazz-Freunden Dahn für besondere Leistungen im Fach Musik, Schülerpreis des Landesmusikrates Rheinland-Pfalz, Abiturpreis der DPG als Anerkennung für sehr gute Leistungen im Fach Physik: Zeyang Jin

Preis des Ministeriums für Bildung für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule: Lara Tassel

Preis des Fachbereichs Informatik für besondere Leistungen im Fach Informatik, Preis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung für herausragende Abiturleistungen im Fach Mathematik: Max Thomys

Preis des Fachbereichs Sport für besondere Leistung in Sport, Preis des Fachbereichs Ethik für Preis für besondere Leistung im Fach Ethik: Sophia Wilke.