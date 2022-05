Jungen Leuten, die jetzt im Landkreis ihr Abitur ablegen, bietet die Kreisverwaltung zwei Sondertermine zur Rückgabe ihrer Schulbücher an. Die Rücknahme betrifft die Schulbuchausleihe im Abi-Jahrgang 2022 am Gymnasium in Dahn sowie an den Integrierten Gesamtschulen in Contwig, Thaleischweiler-Fröschen und Waldfischbach-Burgalben.

Die Bücher werden am 3. und 10. Juni im Gebäude der Kreisverwaltung zurückgenommen. Wer Bücher bringt, sollte über den Parkplatz zum Eingang der Kfz-Zulassungsstelle kommen. Zudem muss ein Termin per E-Mail an schulen@lksuedwestpfalz.de oder unter 06331 809 549, -318 und -548 vereinbart werden.