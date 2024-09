Zwei Bürgerbusse sollen ab der zweiten Jahreshälfte 2025 in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben fahren. Der nächste Schritt, den die Verwaltung nun im Auftrag des VG-Rates geht, ist das Erstellen eines Antrags auf Landesförderung für das Projekt.

„Das Thema ist im Rat bekannt“, erinnerte Bürgermeister Patrick Sema ( SPD) in der Sitzung am Donnerstag daran, dass sich bereits der „alte“ VG-Rat vor den Kommunalwahlen intensiv damit auseinandergesetzt hatte. Damals war entschieden worden, dass sich zunächst alle Ortsgemeinden mit dem Bürgerbus-Projekt befassen und ihr Einverständnis zu diesem Mobilitätskonzept geben sollten. Dieses bietet im Nahverkehr Verbindungen an, beinhaltet aber vor allem eine hohe soziale Komponente.

In den Ortsgemeinderäten wurde dieses Thema in den vergangenen Monaten ausführlich diskutiert – wo gewünscht, hatte Sema persönlich noch einmal die Grundzüge des Projekts skizziert. 19 von 20 Ortsgemeinden haben diesem bereits zugestimmt und die Aufgabe Bürgerbus, die eine freiwillige Leistung ist, auf die Verbandsgemeinde übertragen. Der Gemeinderat Petersberg wird die Frage noch erörtern.

Um keine Zeit zu verlieren – auch um zu vermeiden, dass sich die Höhe der Förderung möglicherweise ändert –, hat der Verbandsgemeinderat aufgrund des eindeutigen Votums pro Bürgerbus entschieden, den Zuschussantrag so schnell es geht und möglichst noch in diesem Jahr zu stellen. Parallel dazu wird von der Agentur Landmobil ein Angebot eingeholt, um das Konzept konkreter für die Verbandsgemeinde entwickeln zu können.

Wenn die Förderzusage und das Angebot der Agentur vorliegen, werde sich der Verbandsgemeinderat erneut mit dem Thema befassen, sagte Sema. Danach folgen die weiteren Schritte: eine öffentliche Informationsveranstaltung – nicht zuletzt, um ehrenamtliche Helfer für das Projekt zu gewinnen – sowie die Planungs- und Schulungsveranstaltungen mit den Freiwilligen.