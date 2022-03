Die Stromkunden in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland werden bald tiefer in die Tasche greifen müssen. Noch vor Ostern soll eine Erhöhung zum Juni beschlossen werden. Dies kündigte Verbandsbürgermeister Michael Zwick an.

Schon Ende 2021 war eine Preiserhöhung wegen der stark gestiegenen Strom-Einkaufspreise erwogen worden. Darauf verzichtete der Verbandsgemeinderat aber auf Empfehlung der Werkleitung. Auch deshalb, weil die Kosten für die Information der 5000 Stromkunden in den versorgten A-Gemeinden die zusätzlichen Einnahmen aufbrauchen würden.

Zum 1. Juni werde nun aber eine Strompreiserhöhung unausweichlich sein, sagte Verbandsbürgermeister Michael Zwick am Donnerstagabend im Verbandsgemeinderat. Erste Erläuterungen dazu gab der stellvertretende Werkleiter Marco Christiner. Im November 2021 habe eine Megawattstunde im Einkauf an der Strombörse noch 162,07 Euro gekostet – damals schon ein Höchststand. Dieser sei dann Ende 2021 auf 447,28 Euro geklettert – und seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine auf 541,08 Euro.

Werksausschuss berät Details

Wie viel der Verbrauchspreis für Tarifkunden nun steigen soll, wird im Werksausschuss Anfang April festgelegt. Die Erhöhung könnte aber abgemildert werden durch den vom Bund geplanten Wegfall des Preisbestandsteils „EEG-Umlage“ zum Juli.

Dass der Strompreis in die Höhe schießt, hängt auch mit dem drohenden Gasembargo gegen Russland zusammen. Denn ein Teil des Stroms wird unter Einsatz von Erdgas produziert, dessen Preis ebenfalls steigt.