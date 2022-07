Wenn der Bechhofer Gemeinderat am Donnerstag zustimmt, können Kinder aus dem Ort bald die Kita in Lambsborn besuchen. Wichtiges Thema wird auch die Glasfaserversorgung sein.

Der Lambsborner Rat hatte bereits am 12. Juli einstimmig sein Einverständnis mit der Aufnahme der Bechhofer Kinder erteilt. Die Eltern von derzeit neun Bechhofer Kindern, die konkretes Interesse an Kita-Plätzen in Lambsborn bekundet haben, könnten ihren Nachwuchs demnach von September an in den Nachbarort bringen. Bevor es soweit ist, muss auch der Ortsgemeinderat Bechhofen in seiner Sitzung am Donnerstag (19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) zustimmen. Um den Kindergarten geht es auch in einem zweiten Punkt: Der Rat soll auch die Übergabe der Trägerschaft für die eigene Kita an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land absegnen. Grundsätzlich hat sich das Gremium bereits am 29. November 2021 dafür ausgesprochen. Grundsatzbeschlüsse im selben Sinne haben zuvor schon sechs weitere Ortsgemeinden und der Kindergartenzweckverband Wiesbach-Käshofen-Krähenberg gefasst. Am Donnerstag hat der Bechhofer Rat nun darüber zu befinden, ob die Kita-Trägerschaft zum 1. Januar 2023 an die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land übergehen soll.

Glasfaser und zwei Nachrücker

Weiteres Thema der Sitzung wird das Ansinnen der Firma Unsere Grüne Glasfaser (UGG) sein, in Bechhofen leistungsfähige Anschlüsse ans deutsche Gigabit-Breitbandnetz für schnelle Internetverbindungen zu legen. Genehmigt der Ortsgemeinderat jetzt das von UGG vorgelegte Ausbaukonzept, verpflichtet sich Bechhofen im Gegenzug, über 24 Monate hinweg keine Absprachen mit anderen Telekommunikationsunternehmen zu führen und die UGG „voll zu unterstützen“ .

Bürgermeister Paul Sefrin wird zu Beginn der Sitzung zwei neue Mitglieder in den Ortsgemeinderat aufnehmen. Thomas Biegaj (CDU) und Oliver Wadle (Grüne) haben ihre Mandate niedergelegt. Für sie rücken Uwe Siebing und Nadine Boßlet in das Gremium nach.