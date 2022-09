„Mit der Natur auf Du und Du“ heißt es in diesem Jahr wieder bei der Wanderwoche des Heimatvereins Bruchweiler-Bärenbach. Neben der langjährigen Vorsitzenden Christa Burkhart ist seit den Neuwahlen im Sommer auch Eva Burkhart mit im Vorstand.

Vom 5. bis 15. September bietet die Wanderwoche wieder interessante Ziele und Geselligkeit. Ausgangspunkt der Touren ist jeweils die Dorfmitte an der Kirche. Von Montag bis Mittwoch geht es ab 9.30 Uhr los; am Montag zum Vogellehrpfad, am Dienstag mit dem Bus nach Bad Bergzabern zur Weinwanderung und am Mittwoch zu den Lämmerfelsen. Am Donnerstag lädt um 13 Uhr die Feuerwehr zu einer Wanderung auf dem Napoleonsteig ein. Startpunkt ist vor dem Feuerwehrhaus. Am Freitag um 18 Uhr beginnt eine Wanderung in den Sonnenuntergang. Am Samstag, 10 September, führt der Bürgermeister ab 13 Uhr rund um den Jüngstberg zum Geologischen Lehrpfad, am Abend gibt es im Sportheim einen Pfälzer Abend mit Livemusik.

Die zweite Woche beginnt am Montag, 12. September, mit einer Tour zum Teufelstisch, am Dienstag geht’s über den Kuhnenkopf zum Brauntalweiher, am Mittwoch auf die Schlangebergtour und am Donnerstag, 15. September, erwartet die Teilnehmer eine abenteuerliche Wanderung zur Liebeshöhle.

Weitere Informationen erteilen Christa Burkhart, Telefon 06394 1252, und Doris Kübler 06394 5264.