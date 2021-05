Im Landkreis und den Städten laufen die Vorbereitungen auf die stufenweise Öffnung der Schulen. Ab Montag kehren etwa 360 Schüler an die Berufsbildende Schule nach Rodalben zurück. Eine Woche später werden es noch mehr Schüler sein, dann müssen auch die Neunt- bis Zwölftklässler wieder ran.

Am Dienstagmittag trafen sich Vertreter der Schulen in der Kreisverwaltung, um die Details zu besprechen. Es gehe darum, „unter größtmöglichem Schutz einen Schulbetrieb zu ermöglichen“, sagte Landrätin Susanne Ganster gestern vorab in einem Pressegespräch. Zu diesem größtmöglichen Schutz, der gemäß den Hygienevorgaben des Landes gewährleistet werden soll, gehört etwa das Tragen eines Mundschutzes bei der Anfahrt in den Bussen und außerhalb der Klassenräume. Dazu gehört auch die Einhaltung der Abstandsregelung in den Klassensälen, im Schulgebäude und auf dem Pausenhof. Und dazu gehören auch Hygienestandards wie das regelmäßige Händewaschen und die Desinfektion der Hände.

Händewaschen zentrales Element

„Wir werden mit jeder Schule besprechen, was vorzuhalten ist“, sagte Ganster. „Zentrales Element des Schulbetriebs muss das Händewaschen sein“, erklärte sie mit Blick auf die Hygienevorgaben. Die Klassenräume müssen regelmäßig gelüftet werden, die Schulen sollen ein Wegekonzept vorlegen, um in den Gängen den Begegnungsverkehr zu kontrollieren, auch während der Pausen und bei den Toiletten muss künftig eine Aufsicht gewährleistet sein.

Als Herausforderung sieht Ganster die Wiederöffnung der Grundschulen ab dem 4. Mai, dann sollen die vierten Klassen in den Unterricht kommen. „Das sind deutlich jüngere Kinder, denen man erklären muss, dass man Abstand halten muss. Da ist es sicherlich schwieriger, diese Hygienemaßnahmen umzusetzen“, sagte sie.

Derzeit trägt die Kreisverwaltung grundlegende Informationen zusammen: Wie viele Schüler kehren wieder an die Schulen zurück, wie viele Lehrer können in den einzelnen Schulen eingesetzt werden, wie muss die Schülerbeförderung organisiert werden? „Das ist ein sehr dynamischer Prozess“, bemerkte Ganster. So könnten Schüler, die Kontaktpersonen zu Corona-Infizierten sind, nicht zur Schule kommen. Sie sollen wie Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen, die dadurch zur Risikogruppe gehören, zu Hause beschult werden. Ältere Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, stünden nicht für den Unterricht zur Verfügung, so Ganster.

Ziel: Klassenteilung

In den Gesprächen mit den Schulleitungen soll erreicht werden, dass Klassen geteilt werden. Der Unterricht findet dann im wöchentlichen Wechsel statt zwischen Präsenzunterricht in der Schule und Lernangeboten zu Hause. Die Teilung der Klassen soll dazu führen, dass in den Schulbussen der Mindestabstand eingehalten werden kann und die Schülerbeförderung im regulären Rahmen ohne zusätzliche Busse zu bewältigen ist. „Hier werden noch Gespräche mit dem Land geführt“, sagte die Landrätin. Eventuell könnte ein anderer Mindestabstand gelten, wenn die Schüler Alltagsmasken – selbst genähter Mund-Nasen-Schutz, OP-Mundschutz oder Schals vor Mund und Nase – tragen.

Bis zu 1700 Schüler Anfang Mai

Am Montag werden 360 der 1000 Schüler der Berufsbildenden Schule Rodalben zurückerwartet, außerdem 17 Zwölftklässler der Realschule plus und Fachoberschule Dahn. Am 4. Mai werden im Kreis zwischen 1600 und 1700 Schüler der neunten bis zwölften Klassen und die Viertklässler der Grundschulen zurückerwartet.

Ganster betont, dass die Eltern dafür sorgen müssen, dass ihre Kinder mit Mund-Nasen-Schutz in die Schule kommen. Das Land habe dem Kreis ein „sehr überschaubares“ Notkontingent von 6500 Masken und 1000 Liter Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Der Kreis kümmert sich um die Anschaffung von zusätzlichem Desinfektionsmittel und Spendern sowie von Seife und Einweghandtüchern.

Mehr Kinder in Notbetreuung

Zuletzt wurden in 19 Schulen im Kreis 45 Schüler betreut, 27 Kindergärten betreuten insgesamt 76 Kinder. Die Zahlen seien gestiegen, sagte Ganster. „Wir richten uns auf einen weiteren Anstieg ein“, ergänzte sie mit Blick auf den durch die jetzt umgesetzten Lockerungen erhöhten Betreuungsbedarf. Es gebe noch keine Pläne für eine reguläre Wiederöffnung der Kindergärten, bemerkte sie. Denkbar sei, dass die Erstklässler vor den Sommerferien noch mal zur Schule zurückkehren können.

Keine Neuinfektionen gemeldet

Bereits den dritten Tag in Folge sind dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Südwestpfalz keine Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Bis Dienstagmittag ging dort kein weiteres positives Testergebnis ein. Bislang wurde die Behörde über 165 Infektionen informiert. Mittlerweile gelten 105 Menschen als genesen, 58 sind noch an Covid-19 erkrankt. Zwei positiv auf das Coronavirus Getestete sind gestorben. Derzeit werden in den drei Krankenhäusern elf Covid-19-Kranke und elf Verdachtsfälle behandelt. Von den sechs Erkrankten im Zweibrücker Krankenhaus müssen drei beatmet werden, informierte Landrätin Susanne Ganster. Die 165 gemeldeten Fälle verteilen sich auf Pirmasens (29), Zweibrücken (37) und die Verbandsgemeinden Dahner Felsenland (21), Hauenstein (9), Pirmasens-Land (7), Rodalben (6), Thaleischweiler-Wallhalben (32), Waldfischbach-Burgalben (11) und Zweibrücken-Land (13).