Trotz der widrigen Gegebenheiten durch das ansteckende Coronavirus soll es in Battweiler in der Vorweihnachtszeit wieder eine Adventsfenster-Aktion geben. Bisher gibt es 16 Anmeldungen.

Den Auftakt in der Adventszeit macht der Kindergarten „Spatzennest“ mit einem „Stillen Fenster“ am Mittwoch, 1. Dezember. Das Fenster ist dekoriert und kann bis zu den Weihnachtsfeiertagen bewundert werden. Am Mittwoch darf man sich aber auch am Kindergarten ab 18 Uhr treffen, um aus seiner mitgebrachten Tasse Tee oder Glühwein zu trinken. Es gilt bei jeder Zusammenkunft die 3G-Regel. Jeder Teilnehmer muss sich in eine Liste eintragen. Die Sicherheitsabstände sind ebenfalls zu beachten. Bei der Ankunft und dem Verlassen der Örtlichkeit besteht Maskenpflicht. Außerdem muss man sich beim Ankommen die Hände desinfizieren.

Wie seit dem Beginn im Jahr 2017 sollen die Adventsfenster die dörfliche Gemeinschaft fördern. Mit den vorweihnachtlichen Treffen ist auch wieder eine Spendenaktion verbunden. Das Ronald-McDonald-Haus für krebskranke Kinder n Homburg soll eine Sachspende in Höhe von 150 Euro erhalten. Der Rest der Spenden soll an den Kindergarten „Spatzennest“ gehen.

Weitere Termine

2. Dez.: Familie Schedler, Friedhofstr. 8

4. Dez.: Familie Zimmer-Kerk, Windhofstr. 5

6. Dez.: Caro und Ulrike Sewohl, Schwalbenstr. 10

7. Dez.: Familie Deutsch, Hauptstr. 21

8. Dez.: Hanna Lehnhart und Patrick Blinn, Kirchstr. 11

11. Dez.: Luca und Maxi Klug, Hauptstr. 36

12. Dez.: Familie Erhardt, Blumenstr. 22

13. Dez.: Familie Mayer, Hauptstr. 25

16. Dez.: Bauwagen beim Kieferwäldchen

17. Dez.: Kyra und Jannik Clauer, Lindenstr. 24

18. Dez.: Sportverein Battweiler, Konrad-Loschky-Halle

19. Dez.: Familie Honecker-Klück, Windhofstr. 17

20. Dez.: Feuerwehr, Schulstraße

21. Dez.: Tami und Peter Blügel, Schwalbenstr. 20

23. Dez.: Patrick Hasse, Lindenstr. 1 mit Live-Musik

Alle Weihnachtsfenster öffnen um 18 Uhr.