Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht schon im Januar, wie zunächst geplant, sondern erst Anfang März schließt der Wasgau-Markt in der Rodalber Bahnhofstraße. Eine Woche später soll das Gebäude abgerissen und der Neubau auf den Weg gebracht werden. Der Grund für die Verzögerung liegt in schwierigen Genehmigungsverfahren, weil die Bebauung dicht ans Gewässer heranreicht.

„Der Wasgau-Markt in Rodalben ist in die Jahre gekommen“, begründet Marketingleiterin Isolde Woll das Millionenprojekt. „Wir investieren in den Standort