Seit Mitte März gibt es für jeden einen kostenlosen Covid-19-Schnelltest pro Woche im DRK-Testzentrum in Dahn. Nahezu 1600 Tests wurden dort bisher gemacht. Ab Dienstag wird die Kapazität um einen Standort im Sauertal erweitert.

Im Biosphärenhaus in Fischbach wird ein Testcenter eröffnet. Gleichzeitig dehnt das Dahner Testcenter in der Ritter-von-Tann-Schule (Geschwister-Scholl-Straße) die Öffnungszeiten auf den Samstag aus. Beide Teststationen deckt der DRK-Ortsverband ab. Schon drei Wochen nach Inbetriebnahme der Dahner Teststation waren die Öffnungszeiten um jeweils eine Stunde verlängert worden. „Zu Anfang hatten wir Bedenken, ob wir ausreichend Personal haben werden, um die Zeiten abzudecken, aber unsere Ehrenamtlichen haben uns nicht im Stich gelassen. Die Termine waren bisher immer ausgebucht, heute gibt es zum ersten Mal etwas Leerlauf“, erzählt Paul Bastian vom DRK. Freitags – vor dem Wochenende – arbeite man sogar mit doppelter Schicht. Bisher sei noch niemand positiv auf den Erreger Sars-CoV-2 getestet worden, so Bastian.

„Wenn wir im Landkreis weiter unter einer Inzidenz von 100 bleiben, werden auch mehr Lockerungen kommen, und gerade mit Blick auf die Außengastronomie haben wir uns für den Standort in Fischbach entschieden“, berichtete Verbandsbürgermeister Michael Zwick. In den vergangenen Wochen sei auch aufgefallen, dass kaum Personen aus dem Sauertal zum Testen nach Dahn kommen. Das neue Angebot sei für diese Gruppe nun näher am Wohnort, ergänzt Zwick.

Besucher sind diszipliniert

Die 33 ehrenamtlichen Helfer, die in den Zentren testen, wurden alle vom DRK vor ihrem Einsatz geschult. Als Helfer kann sich jeder melden, der bereit ist, Zeit zu investieren. Julia und Elli Christmann, die bei unserem Besuch im Testzentrum Dahn gerade Dienst tun, sind Mitglied im DRK-Ortsverband, „aber das muss man nicht sein, jeder kann mitmachen“. Beide wollten sich sinnvoll engagieren und mithelfen, die Pandemie einzudämmen. Ihre Dienste können sie frei eintragen, je nach Zeitbudget.

Im Testzentrum Dahn läuft alles entspannt: „Ich habe den Eindruck, die Leute sind dankbar, dass es dieses Angebot hier gibt, und entsprechend diszipliniert verhalten sie sich auch“, sagt Zwick. Getestet wird nach Termin, den man telefonisch oder per Mail vereinbart hat. Die Testpersonen bleiben zum Abstrich außen vor dem geöffneten Fenster stehen. Damit wird unnötiger Kontakt im Innenraum vermieden. So soll auch die Teststation in Fischbach eingerichtet werden. Nach 15 Minuten kann man sein Testzertifikat mitnehmen. Die Vordrucke gibt’s vom Land, die Bescheinigungen sind 24 Stunden gültig.

„Sollte jemand positiv getestet werden, schicken wir ihn ohne Umweg nach Hause, und das Gesundheitsamt erhält eine Nachricht“, berichtet Bastian, der betont, dass nur Personen ohne Symptome getestet werden und dass weder in Dahn noch in Fischbach PCR-Tests durchgeführt werden. Der finanzielle Aufwand der Verbandsgemeinde, wird von der Kreisverwaltung aus Landesmitteln für die Bekämpfung der Corona-Pandemie ersetzt. Sechs Euro pro Test kommen dem DRK-Ortsverein zugute.

Termine

Öffnungszeiten

Dahn, Ritter-von-Tann-Schule in der Geschwister-Scholl-Straße: Montag, Mittwoch und Freitag von 15 bis 19 Uhr, Samstag (ab 15. Mai) von 11 bis 14 Uhr.

Fischbach, Biosphärenhaus, Am Königsbruch1, Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19 Uhr, Samstag (ab 15. Mai) von 11 bis 14 Uhr.