Zweibrücken / Walshausen A8 nach Unfall am Donnerstagmorgen gesperrt
Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB 8 zwischen den Anschlussstellen Contwig und Walshausen ist derzeit die Richtungsfahrbahn Pirmasens aufgrund von Reinigungsarbeiten vollgesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Contwig von der Autobahn abgeleitet. Vorausgegangen ist ein Verkehrsunfall zwischen einem Absicherungsfahrzeug der Autobahnmeisterei und einem Kleintransporter, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.