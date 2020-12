„Die Datenbank der Freiwilligen“ ist gut gefüllt: Für den Betrieb des Impfzentrums in der Pirmasenser Messe, das ab Januar helfen soll, die Corona-Pandemie zu bekämpfen, haben sich viele Helfer mit passendem beruflichen Hintergrund gemeldet. Landrätin Susanne Ganster berichtete Anfang der Woche, dass sich 86 Ärzte, 39 medizinische Fachangestellte, 34 Gesundheits- und Krankenpfleger, 14 Apotheker, neun pharmazeutisch-technische Assistenten, vier Rettungsassistenten und drei Altenpfleger bereit erklärt haben, Dienste zu übernehmen, außerdem 15 Menschen, die anderen medizinischen Berufen zuzuordnen sind. „Die Resonanz freut uns“, sagte die Landrätin. Dienstpläne würden nun erstellt. In dieser Woche werden laut Ganster Helfer bei drei Terminen mit den Abläufen des Zentrums vertraut gemacht. Die mobilen Impfteams werden dem Kreis vom Land zugeteilt. Wann das passiert, sei unklar. „Diese Aufgabe soll landesweit das DRK übernehmen.“

Zunächst muss ein Impfstoff zugelassen und ausgeliefert werden. Das Pirmasenser Impfzentrum sei frühestens am 4. Januar in vollem Umfang in Betrieb. Das habe das Land am Montag bestätigt. Den internen Betriebsstart mit Verwaltungskräften habe das Land für Dienstag, 15. Dezember, angeordnet. „Eine komplette tägliche Bereitschaft ist ab dem 28. Dezember vorgesehen. Auch das werden wir so umsetzen“, berichtete Ganster. Die Kosten für Aufbau und Betrieb belaufen sich nach derzeitiger Rechnung auf rund 500.000 Euro. Als Eigentümer der Räume rechne die Stadt diese Kosten mit dem Land ab, so Ganster. Das Verwaltungspersonal wird von Stadt und Landkreis gestellt.

Lockdown light hat nicht gewirkt

Der Aufbau des Impfzentrums ist fertig, am Wochenende ist das Material für den Betrieb vom Land eingetroffen, berichtete Ganster. „Wir haben in Kooperation mit der Stadt Pirmasens in kürzester Zeit, alle Vorgaben zum Aufbau des Impfzentrums erfüllt.“ Viele Detailfragen seien mit dem Land noch nicht geklärt. Kreisfeuerwehrinspekteur Stiven Schütz, der die Rolle des stellvertretenden Impfkoordinators übernommen hat, und Stadtfeuerwehrinspekteur sowie Impfkoordinator Karl-Heinz Bär hätten mit vielen ehrenamtlichen Kräften, unter anderem von THW und Feuerwehr, „Unglaubliches auf die Beine gestellt“.

Zu den Gründen für die Verschärfung der coronabedingten Beschränkungen ab dieser Woche sagte die Landrätin: „Auch im Landkreis konnten wir in den letzten Wochen feststellen, dass die Maßnahmen des zweiten Lockdowns die Neuinfektionen nicht so gebremst haben, wie die umfangreicheren Einschränkungen dies bei der ersten Welle getan haben“.