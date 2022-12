Der Gemeindewald und die Situation im Forst bestimmten die Tagesordnung des Gemeinderates. Es wurde weniger Holz eingeschlagen als vorgesehen.

In der Gemeinderatsitzung am Donnerstag berichtete Revierleiterin Susanne Rolland über das zu Ende gehende Forstwirtschaftsjahr 2022. Statt der vorgesehenen 1070 Festmeter seien insgesamt 960 Festmeter Holz im Gemeindewald eingeschlagen worden, vorwiegend in der Abteilung Kalkofen und Portzbach. Im Kalkofen fiel auch wieder Käferholz an. Die Holzpreise lägen derzeit auf gutem Niveau. Die Nachfrage nach Brennholz durch Selbstwerber sei in diesem Jahr doppelt so hoch gewesen als sonst. Um die Befahrbarkeit der Waldwege zu gewährleisten, insbesondere für die Feuerwehr bei Waldbränden, seien 8000 Euro in die Wegeunterhaltung investiert worden. Derzeit lägen noch keine exakten Zahlen vor, wahrscheinlich schließe der Forsthaushalt dieses Jahr jedoch im Plus. Anschließend stellte Rolland den Forstplan für 2023 vor. Insgesamt seien vier Hiebe vorgesehen, und zwar im Löchl, Mückenköpfel, Geiersnest und Bubenfelsen. Laut Plan ergibt das eine Holzproduktion von 1020 Festmeter. Bei einem Ertrag von 59.850 Euro weist der Plan einen Gewinn in Höhe von 1180 Euro auf.

Rolland stellte dem Gemeinderat das Konzept zum Umgang mit Biotopbäumen, Altbäumen und Totholz (BAT-Konzept) im Wald vor und erläuterte die entsprechenden Begriffe. Nach kurzer Diskussion stimmte der Rat der Anwendung des Konzeptes zu. Mit der Einführung des BAT-Konzepts wird die Beantragung einer Förderprämie (CO2-Prämie) ermöglicht, der der Rat ebenfalls zustimmte.