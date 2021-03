Vielen in der Region ist Heinz Kallenbrunnen bekannt. Das liegt an einer Entscheidung, die er 1967 getroffen hatte, als er den Omnibusführerschein erwarb. Von 1968 an saß er 52 Jahre lang am Steuer von Bussen bei verschiedenen Unternehmen. Am 21. Oktober 2020 stieg er zum letzten Mal vom Fahrersitz eines Busses. Heute feiert Kallenbrunnen in der Hofstraße 10 seinen 80. Geburtstag.

Der Jubilar wurde in Zweibrücken geboren, sein Elternhaus stand im saarpfälzischen Altheim. Als sein Vater nicht aus dem Krieg heimkehrte, zog seine Mutter Anna mit ihm und seinem Bruder nach Vinningen zurück, dem Heimatort der Mutter. Nach dem Abschluss der Volksschule in Vinningen lernte Kallenbrunnen in der Schlosserei Reichert in Pirmasens den Beruf des Mechanikers. Der Omnibusführerschein veränderte sein Leben. Für die Pirmasenser Firma Rothhaar setzte er sich 1968 zum ersten Mal hinter das Bussteuer, 1983 wechselte er zur Firma Bauer Reisen nach Mannheim. Mit 64 Jahren zog es ihn zurück in die Heimat. Für 15 Jahre fand er eine Teilzeitbeschäftigung bei der Firma Bandner in Nünschweiler und zuletzt bei der Queichtal Nahverkehrsgesellschaft in Münchweiler an der Rodalb.

1974 heiratete Kallenbrunnen die Elsässerin Ottilie Morschhauser aus Wingen. Mit ihr zog er nach Trulben. Mit Bus- und Autofahrten hat Kallenbrunnen abgeschlossen. Lieber geht er spazieren oder setzt sich auf sein E-Bike. Er kümmert sich um Haus, Hof und Garten und hilft im Haushalt mit. Die Abende sind dem Fernsehen vorbehalten.