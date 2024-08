Was wäre die RHEINPFALZ ohne ihre freien Mitarbeiter? In vielen Fällen aufgeschmissen. Einer der langjährigsten Mitarbeiter unserer Zeitung feiert heute Geburtstag: Bernd Danner wird 80 Jahre alt.

Seit mehr als 55 Jahren ist der Jubilar unser Mann für die Hackmesserseite. Bernd Danner wohnt in Trulben und ist nicht nur dort bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund. Es gibt wenig, was in seinem Zuständigkeitsbereich geschieht, ohne dass er etwas davon mitbekommt. Und das hat sich im Lauf der Jahrzehnte nicht verändert.

Bernd Danner ist in Vereinen aktiv und es ist nicht zu viel gesagt, wenn man schreibt, dass die Kirche in seinem Leben eine wichtige Rolle spielt. Dabei ist er nicht frömmelnd, verfügt aber über ein im besten Sinne ausgeprägtes Gottvertrauen.

Seine Familie ist Bernd Danner sehr wichtig. Mit seiner Frau Ursula, die kürzlich ebenfalls 80 Jahre alt wurde, hat er einen Sohn und zwei Töchter. Auch fünf Enkel gehören zur Familie.

Ein kritischer Leser

Der 80-Jährige verfolgt nach wie vor das Geschehen für und in der RHEINPFALZ. Dabei ist er ein aufmerksamer und kritischer Leser, der sich nicht scheut, die Redaktion auf Versäumnisse aufmerksam zu machen. Wer sich mit „dan“ – so sein Kürzel – unterhält, kommt schnell in den Genuss seines durchaus feinen Humors.

Stichwort Genuss: Der begeisterte Wanderer Bernd Danner hat eine Fähigkeit, für die ihm nicht nur, aber auch in der Redaktion viel Sympathie entgegen schlägt. Alljährlich beglückt er uns um die Weihnachtszeit mit selbstgebackenen Anisplätzchen. Das Gebäck ist für so manchen Redakteur das untrügliche Zeichen, dass Weihnachten kurz bevorsteht.

Wandel miterlebt

Es gibt kaum einen Termin oder Anlass in seinem Zuständigkeitsbereich, über den Bernd Danner noch nicht berichtet hat. Aus der Redaktion wundert man sich bisweilen, was er alles weiß und wen er alles kennt. Im Laufe der Jahrzehnte konnte sich die Redaktion stets auf den zuverlässigen Mitarbeiter verlassen. Wenn man sich vor Augen ruft, dass er anfangs noch auf der Schreibmaschine Texte tippte und die Fotos dazu selbst entwickelte, kann man erahnen, welch Wandel in der Zeitungsbranche Bernd Danner miterlebt hat. Seine Artikel und Bilder liefert der 80-Jährige längst digital an die Redaktion.

Zu seinem Ehrentag wünscht die Redaktion ihm von ganzem Herzen alles Gute! Wir hoffen, dass „dan“ uns noch lange als Mitarbeiter erhalten bleibt – unser Mann für die Hackmesserseite.