Seinen 80. Geburtstag begeht Manfred Arnold am Mittwoch in seinem neuen Domizil in Wallhalben, wo er erst seit wenigen Monaten wohnt. Er blickt zurück auf ein arbeitsreiches Leben. Seinem Fußballverein, dem SV 08 Herschberg, war er immer treu.

Der gebürtige Waldfischbacher lebte seit 1959 in der Sickingerhöhgemeinde Herschberg, wo er drei Jahre später geheiratet und 1967 ein eigenes Haus gebaut hat. Ursprünglich war Arnold Schuhtechniker und mehr als zwei Jahrzehnte beim Höheinöder Schuhersteller Mattil beschäftigt, zuletzt als Betriebsleiter.

Bester Mitarbeiter in 14 Ländern

Ein zweiter Berufsweg erschloss sich 1978 beim Renovierungsspezialisten Portas, dessen Niederlassung in Saalstadt von seinem Bruder betrieben wurde. Hier zeigte sich das Verkaufstalent von Manfred Arnold, als er bereits 1980 zum ersten Mal als bester Mitarbeiter in 14 europäischen Ländern ausgezeichnet wurde. Eine Urkunde mit einem dokumentierten Umsatz in Millionenhöhe erinnert an die arbeitsintensive und erfolgreiche Zeit. „Da konnte von einem Acht-Stunden-Tag meist keine Rede sein“, erzählt er.

Obwohl er seit einer Verletzung als Jugendspieler nicht mehr kicken konnte, ist Arnold dem Fußball treu geblieben: Sein Organisationstalent stellte er dem SV 08 Herschberg als Vorsitzender über 20 Jahre zur Verfügung, und er hat beim damaligen A-Klasse-Team viel bewegt. Ganz selbstverständlich hat sich Arnold auch danach für die Belange des Sportvereins eingesetzt.

Begeisterung für den 1. FCK

Seine Begeisterung für die Roten Teufel brachte den Jubilar in den 70er Jahren in engen Kontakt mit der Vereinsführung des 1. FC Kaiserslautern, wo er unter anderem ein freundschaftliches Verhältnis mit den Präsidenten Udo Sopp und Norbert Thines pflegte. Arnold war dabei, als die Profis der Bundesligamannschaft 1978 eine USA-Reise mit Trainer Erich Ribbeck unternahmen. „Das war eines meiner schönsten Erlebnisse“, erinnert sich Arnold noch heute gern. Er war es auch, der den Sponsoring-Deal zwischen dem FCK und seinem Arbeitgeber Portas eingefädelt hat.

Die positive Lebenseinstellung des Jubilars, der auch zehn Jahre dem Herschberger Gemeinderat angehört hat, half ihm, schwere Schicksalsschläge zu verkraften, wie der frühe Tod seiner Ehefrau und den Unfalltod seines einzigen Sohnes am Arbeitsplatz vor wenigen Jahren. Deshalb hat Arnold jetzt sein Eigenheim verkauft und in Wallhalben eine kleinere Wohnung als Alterssitz gefunden. Wegen der Coronakrise wurde die geplante Geburtstagsfeier vorerst verschoben.