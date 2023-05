Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nur vier Tage lang konnte die Bürgerinitiative für den Erhalt der Bechhofer Rollsportbahn an den Haustüren Unterschriften für ihr Anliegen sammeln. Dann verhinderten die verschärften Corona-Regeln die Fortsetzung. In diesen vier Tagen kamen 786 Unterschriften zusammen, die am Samstag Bechhofer Kommunalpolitikern übergeben wurden.

„Es wären noch ein paar Leute mehr geworden“, sagte Laura Schicker am Samstagnachmittag bei der Übergabe der Unterschriftenliste auf der Rollsportbahn, angesichts der