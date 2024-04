Die Initiative für Demokratie und Vielfalt im Dahner Tal organisiert am Samstag, 4. Mai, von 16 bis 17.30 Uhr ihre zweite Kundgebung an mehreren Stationen. Der Veranstaltungstitel lautet: „Demo für Demokratie und gegen Rechtsextremismus“.

An vier Stationen wird es zu ausgewählten Artikeln des Grundgesetzes kurze Statements geben. Am Friedensplatz in der Pirmasenser Straße 14 startet die Veranstaltung um 16 Uhr. Dort spricht Harald Jenet, Präsident des Landgerichts Frankenthal, zum Artikel 1. Vor dem Pater-Ingbert-Naab-Haus in der Schulstraße 19 referiert Andreas Ganter, Politikwissenschaftler und Leiter der RHEINPFALZ-Lokalredaktion Pirmasens, über Presse- und Meinungsfreiheit anhand des Artikel 5 des Grundgesetzes.

Am Vorplatz der Verbandsgemeinde berichtet Dennis Tügge für die Jugendvertretung des Ortsgemeinderates Bundenthal über seine Erfahrungen bei der demokratischen Mitwirkung vor Or. Tügge nimmt Bezug zum Artikel 20 des Grundgesetzes. Beim Alten E-Werk in der Pestalozzistraße 13 endet die Kundgebung. Dort kommen zu den Artikeln 3 und 16a Betroffene zum Thema Gleichheit vor dem Gesetz und Antidiskriminierung zu Wort – beispielsweise Menschen, die bei der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 in die Region kamen. Die Veranstaltung wird von Markus Eisel und dem Chor Generationen auch musikalisch gestaltet. Nach den Statements wollen die Organisatoren im Alten E-Werk das Grundgesetz feiern.

Die „Initiative für Demokratie und Vielfalt im Dahner Tal“, gegründet im Januar 2024, möchte mit ihrer zweiten Veranstaltung Gesicht zeigen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz im Dahner Felsenland. Anlässlich des 75. Geburtstages des Grundgesetzes lädt diese Initiative am 4. Mai ein, demokratisch unterwegs zu sein. „Wir wollen für die Grundwerte unserer Demokratie öffentlich einstehen und sie gegen die Aushöhlung durch rechtes Gedankengut verteidigen“, erläuterte die Initiativen-Sprecherin Gudrun Laux. Die Initiative ruft alle Bürger im Dahner Felsenland und darüber hinaus auf, sich an der Kundgebung zu beteiligen und für Demokratie einzustehen.