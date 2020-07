Die Corona-Zeit und die damit seit einigen Wochen verbundene Maskenpflicht hat dem Verein Tierart 730 Euro beschert.

Martina und Uwe Benkel aus Heltersberg sind in die Maskenproduktion eingestiegen und haben rund 150 selbst gemachte Stoffmasken gegen Spenden weitergegeben. „Ich habe genäht und mein Mann hat Draht eingezogen und geknotet“, berichtet Martina Benkel von der arbeitsteiligen Produktion. Über Facebook habe sie die Masken beworben, eine habe so sogar den Weg in die USA gefunden. Das Geld kommt dem Verein zugute, der gemeinsam mit der Tierschutzorganisation Vier Pfoten die Auffangstation bei Maßweiler betreibt. Am Wochenende wurde die Spende übergeben.