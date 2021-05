Alex Reiser und seine Frau Elisabeth haben einen ganz besonderen Anlass zum Feiern: Seit 70 Jahren sind sie verheiratet und begehen am Mittwoch das seltene Fest der Gnadenhochzeit. Auf eine große Feier müssen sie an diesem Tag coronabedingt jedoch verzichten.

Goldene Hochzeit vor 20 Jahren, zehn Jahre später die Diamanthochzeit und vor fünf Jahren Eiserne Hochzeit: All diese Feste hätten sie noch mit Familie, Verwandten und Freunden feiern können, sagt Alex Reiser, der zudem am 19. November 94 Jahre alt wird. Und selbst am 90. Geburtstag von Elisabeth Reiser am 24. Januar habe es nicht danach ausgesehen, dass sie im November nicht feiern könnten. „Doch Corona hat vieles, auch für uns, verändert“, sagt Elisabeth Reiser. So hält sich das Paar an seinem außergewöhnlichen Ehejubiläum an die aktuellen Corona-Vorgaben.

Der gebürtige Bottenbacher war das zweitälteste von insgesamt elf Kindern. Ein Mädchen und ein Bub starben im Kleinstkindalter, so dass am Ende „acht Reiserbuben“ und ein Mädel ihren Lebensweg beschritten. Während des Zweiten Weltkrieges zogen die Eltern in die ehemalige Hauptpost in der Schützenstraße, der heutigen Pirmasenser Jugendherberge. Für sie war es eine Dienstwohnung, weil der Vater Postbeamter war.

In der Post-Wohnung kennengelernt

Elisabeth Reiser ist in Pirmasens geboren und aufgewachsen. Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung arbeitete sie bei den damaligen Lederwerken Pirmasens. Dort arbeiteten auch ihr älterer Bruder Hans und Ilse Heckesweiler, die Cousine von Alex Reiser. Durch beide kam Elisabeth Reiser in die Hauptpost-Wohnung und lernte dort ihren künftigen Mann kennen. Nach nur einem Jahr wurde der weltliche und kirchliche Ehebund geschlossen. Ein Jahr später kam das einzige Kind der Ehe, Sohn Jürgen, zur Welt. Durch ihn vergrößerte sich die Familie inzwischen um vier Enkel und fünf Urenkel. „Wir werden immer größer“, stellt Alex Reiser fest, denn das sechste Urenkelkind hat sich angekündigt.

Trotz Eheschließung lebte das Paar zunächst noch getrennt in den elterlichen Wohnungen, ehe beide 1952 in der Pirmasenser Marsstraße die erste gemeinsame Ehewohnung fanden. Während er in der Evakuierung im mainfränkischen Lichtenfels den Beruf eines technischen Schuhmodelleurs erlernte, den er bis 1990 ausübte, arbeitete sie als Buchhalterin in den damaligen Pirmasenser Firmen Wendel und Delta. Mit 60 Jahren ging sie in Rente. Alex Reiser zog es an seine Wurzeln zurück, weshalb sie 1965 in Bottenbach ihr Eigenheim bauten, das 1967 bezogen wurde.

Seite an Seite – wie versprochen

Angesprochen auf die selten gewordene lange Ehedauer von 70 Jahren, sagen beide: „Wir gingen in all den Jahrzehnten Seite an Seite – in guten und schlechten Tagen, so wie wir uns das versprochen haben.“ Rege sind beide noch, wobei Elisabeth Reiser schon vier schwere Wirbelsäulenoperationen hatte. Bis dahin war der Garten ihr Reich. Auf Anraten ihres Orthopäden ging Elisabeth Reiser seit 1998 regelmäßig in Fitnessstudios. Mit dabei war dann Ehemann Alex. „Ohne die Studiobesuche würde ich heute im Rollstuhl sitzen“, sagt die 90-Jährige. Doch voriges Jahr mussten sie altersbedingt dieses Hobby aufgeben, nachdem Alex Reiser das Autofahren einstellte.

„Wir sind froh und dankbar, dass wir uns noch haben und wünschen uns, dass es noch eine Zeit so weiter gehen kann“, sagen beide vor ihrem Jubiläum. Der Alltag ist zwar ohne Hilfe nicht mehr zu bewältigen, doch dank Pflegedienst, Putz- und Gartenhilfe und der Zweibrücker Arbeiterwohlfahrt, die Mittagessen bringt, können beide ihren Lebensabend im eigenen Haus genießen. Notwendige Fahrten werden mit Sohn Jürgen absolviert. Und sollte mal was fehlen, sorgt die große Bottenbacher Verwandtschaft für rasche Abhilfe.