Von wegen Ruhestand. Im vorigen Jahr hat Joachim Jordan zusammen mit seiner Frau Ulrike und zwei Rechtsanwaltskollegen in der Pirmasenser Bahnhofstraße eine Vierer-Sozietät mit den Schwerpunkten Arbeits- und Familienrecht gegründet, die sich durch Zufall und aus gegenseitiger Wertschätzung im Juristenalltag entwickelt hat. Der Neuanfang liegt nur ein paar Monate vor seinem 70. Geburtstag, den Joachim Jordan am Montag, 3. Oktober, begeht.

Dabei hat sich Joachim Jordan gerade in die Aufgaben des Verfahrensbeistands eingearbeitet, der vor Gericht die Interessen von Kindern vertritt. Der Verfahrensbeistand schaltet sich ein, wenn es zu entscheiden gilt, bei welchem Elternteil das Kind nach einer Trennung leben soll oder auch, wenn das Kindeswohl gefährdet ist.

Ehrenamtlich hat sich Jordan über Jahrzehnte in die Pflicht nehmen lassen, zum Beispiel von der VR-Bank Südwestpfalz, zunächst als Mitglied des Aufsichtsrates (ab 1990), dann für 15 Jahre als dessen Vorsitzender (2002 bis 2017). In dieser Zeit ist aus der Raiffeisenbank durch Zusammenschlüsse die VR-Bank Südwestpfalz entstanden mit Sitz in Pirmasens. Erst dieses Jahr ist Jordan satzungsgemäß aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden.

Tennis mit Senioren, Fußball mit dem Enkel

Über 20 Jahre lang hat sich Jordan in die Kommunalpolitik eingebracht – mit Unterbrechungen. Von der CDU hat er sich 1993 als Mitbegründer der Wählergruppe WIR gelöst. Zweimal ist Jordan bei der Kommunalwahl als unabhängiger Bürgermeisterkandidat angetreten.

Seine sportliche Vorliebe gehört dem Tennis und insbesondere dem Tennisclub Rodalben, dessen Vorsitz er seit genau vier Jahrzehnten führt. „Mit der 65-plus-Mannschaft schaffen wir es gerade, die Klasse zu halten“, sagt er. „Wir spielen nicht besonders gut, aber gerne.“ Jordan hat sich darüber hinaus viele Jahre lang im Tennisverband Rheinland-Pfalz für seinen Sport eingesetzt.

Sportlich betätigt er sich außerdem auf dem häuslichen Rasen beim Fußballspiel mit seinem sechsjährigen Enkel Lennard, „einem begeisterten Kicker, bald in der F-Jugend beim FC 06 Rodalben“ am Ball. Ansonsten verbringt Joachim Jordan seine freie Zeit mit Literatur aus den Fachgebieten Geschichte und Politik, und er mag Reisen, am liebsten an die Nordsee und in die Schweiz, wo er seinen 70. Geburtstag verbringt.