Rund 600 Schüler im Kreis Südwestpfalz sollen demnächst über das Sofortausstattungsprogramm des Bundes ein iPad erhalten. Die Tablets sollen an Schüler verliehen werden, deren Eltern finanziell nicht in der Lage sind, ihren Kindern solche Geräte zur Verfügung zu stellen.

Das Programm, für das der Bund 500 Millionen Euro an die Länder verteilt, gehört zum Digitalpakt Schule. „Die Corona-Pandemie hat uns in eine noch nie dagewesene Situation gebracht“, sagte die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig. Schüler mussten mehrere Wochen lang von zu Hause lernen. Die Frage der Ausstattung von Schülern sei so zu einer Frage der Bildungsgerechtigkeit geworden.

Wie Landrätin Susanne Ganster erläuterte, hat der Kreis als Träger der weiterführenden Schulen 262.000 Euro aus diesem Programm erhalten. Die Mittel werden nach einem Sozialindex verteilt, der sich daran orientiert, für wie viele Schüler die sogenannte Lernmittelfreiheit gilt. Von dem Geld kann der Kreis rund 600 iPads anschaffen – die Schulen hatten sich allesamt für Tablets und gegen Laptops entschieden.

Allerdings können damit nur etwa 70 Prozent der Schüler, bei denen die Lernmittelfreiheit greift, mit einem Gerät ausgestattet werden. „Für uns war es daher wichtig, dass die Verteilung vor Ort aufgrund pädagogischer Kriterien durch die Schulleitung geschieht“, sagte Ganster. Die Lehrer könnten am besten beurteilen, beim wem die Geräte am besten verortet seien. Wann die Geräte eintreffen, die von den Schulen an die Schüler verliehen werden, konnte Ganster noch nicht einschätzen. Der Kreis sei bei der Beschaffung an den Rahmenvertrag des Landes gebunden.