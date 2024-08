Am kommenden Wochenende feiert der Ortsverband Hauenstein des Technischen Hilfswerks sein 60-jähriges Bestehen. Gefeiert wird mit einem Tag der offenen Tür am Standort Pirminiusstraße und mit viel Musik. Was waren die Marksteine seit 1964? Und wo stehen die Katastrophenhelfer im Jubiläumsjahr?

Im März des Jahres 1964 trugen sich 16 Männer nach einem Aufruf im „Hauensteiner Boten“ in die ausgelegten Helferlisten ein. Damit war der Grundstein zum Hauensteiner Ortsverband