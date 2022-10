Es war ein Jubiläum ohne eigenen Pfarrer, aber ein Jubiläum voller Dankbarkeit, Hoffnung und Zuversicht: Das 60-jährige Bestehen der Dreifaltigkeitskirche haben die Hauensteiner Protestanten als starke Laiengemeinschaft gefeiert.

Der pensionierte Festprediger und Pfarrer im Ruhestand, Bruno Heinz aus Landau, brachte es in seiner Predigt auf den Punkt: „Bei allen Krisen unserer Zeit, es gibt auch viel Staunenswertes und Hoffnung in der Krise.“ Und wenn die Hauensteiner Protestanten schon seit zwei Jahren in ihrer großen Stamm-Pfarrei Wilgartswiesen keinen eigenen Pfarrer mehr haben, so lebt die Gemeinde, die in einem festlichen Jubiläums-Gottesdienst in der sehr gut besetzten Kirche 60 Jahre „Dreifaltigkeitskirche Hauenstein“ feierte, auch dank ihrer starken Laien-Gemeinschaft von aktiven Frauen und Männern. Und auch wenn sich ein wenig Wehmut in die Feststimmung mischte, erschien der großen Jubiläumsfamilie, unter der sich auch zahlreiche Katholiken befanden, der Kanzelspruch in der Kirche wie ein Signal, das Zuversicht verheißt: „ Ich bin bei Euch.“

Auch der katholische Pfarrer gratuliert

Auch die Zukunft der jungen Gemeinde war beim Festgottesdienst vertreten durch die Präparanden und weitere Jugendliche. Sie trugen ihre hoffnungsvolle Sichtweise einer lebendigen Kirche in einem sinnweisenden „Streitgespräch“ der einzelnen Glieder des Leibes vor – mit der Botschaft, dass das eine ohne das andere nicht lebensfähig ist. Ein Gleichnis-Bild, das Pfarrer Heinz in seiner Predigt aufgriff und vertiefte. Ein harmonisches Zusammenklingen war ebenfalls der festliche Chorgesang des Kirchenchores unter Leitung von Benjamin Schmitt. Und ein Zeichen des immer stärker werdenden ökumenischen Gemeinde-Geistes war die Teilnahme des katholischen Ortspfarrer Nothof am Jubiläumsgottesdienst, dem sich ein Empfang im Gemeindesaal anschloss.

Evangelische Kirche im erzkatholischen Ort

Vor 60 Jahren stellte sich die Lage noch anders dar. Für den damaligen evangelischen Wilgartswieser Pfarrer Karl Klein war es Ende der 50er Jahre eine bedeutende Aufgabe, im ehemals stockkatholischen Hauenstein für die immer größer werdende protestantische Gemeinde ein Gotteshaus zu errichten. Die politische Gemeinde war mit dem idealen Bauplatz, der heute mitten im Dorf liegt, behilflich, und Pfarrer Klein bat auch schon vor sechzig Jahren , in einer eher „vorökumenischen Zeit“, um die Spendenbereitschaft der Hauensteiner Katholiken. Diese schlossen sich gerne dem Spendenaufruf der kleinen evangelischen Gemeinde an, was wiederum dem damals noch nicht so Ökumene-bereiten Ortspfarrer gefallen wollte, wie Zeitzeugen wissen.

Ökumene heute selbstverständlich

In den sechs Jahrzehnten ist jedoch nicht nur die evangelische Gemeinde zu einer ansehnlich großen Gemeinschaft geworden, die besonders in der pfarrerlosen Zeit von engagierten Laien „getragen“ wird. Die Ökumene beider christlichen Gemeinden wurde zu einer selbstverständlichen Kooperation in vielen Belangen.

Und ganz zum Schluss auch ein siedlungsgeografischer Aspekt: Dort, wo Anfang der 60er Jahre die Gerüste zum Neubau der Dreifaltigkeitskirche errichtet worden waren, gab es außer dem Rohbau eines einzigen Eigenheimes noch kein Gebäude. Heute ist das Viertel mit der beherrschenden Dreifaltigkeitskirche zwischen Queich und Gillenbach dicht und voll besiedelt .