Zum grenzenlosen Kinoerlebnis lädt der deutsch-französische Partnerschaftsverein Belerf am Sonntag ins Theater des OWG in Dahn ein. Auf dem Programm: eine multimediale Zeitreise ins Jahr 1963, als Deutsche und Franzosen mit dem Elysée-Vertrag die Grundlagen für Frieden zwischen ihren Ländern legten.

Südwestpfälzer und Elsässer überschreiten die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland längst ganz selbstverständlich. Nicht nur Partnerschaften zwischen Kommunen werden gepflegt, sondern auch seit vielen Jahren ein deutsch-französischer Bürgermeisterstammtisch und viele private Kontakte. Auch gemeinsame Infrastrukturprojekte gibt es: beispielsweise eine Wasserversorgungsleitung oder grenzüberschreitende Radwege. Und Freundschaften reichen längst über die Grenzregion hinaus. Im zurückliegenden Jahr haben beispielsweise Erfweiler und Belmont de la Loire über Pfingsten ihre 50-jährige Partnerschaft gefeiert.

50 Jahre Partner und 60 Jahre Elysée-Vertrag

Der Partnerschaftsverein Belerf mit 120 Mitgliedern hat sein Jubiläum zum Anlass genommen, um ein knappes Jahr später ein weiteres Ereignis zu feiern: die Unterzeichnung des Elysée-Vertrages, mit dem Deutschland und Frankreich die Grundlagen für einen dauerhaften Frieden zwischen beiden Ländern legten. Genau 60 Jahre später, am 22. Januar 2023, findet nun eine Zeitreise in 60 Jahre deutsch-französisches Miteinander statt. Das Besondere daran: Die Veranstaltung wird live übertragen aus Dahn ins französische Belmont.

Damit betritt der Erfweilerer Verein Neuland, wie dessen Vorsitzende Petra Bartenschlager feststellt. Zumal sie auch gar nicht abschätzen könnten, wie viele Zuhörer den Weg ins Theater des OWG finden werden am kommenden Sonntagnachmittag.

Zweisprachig und bildhaft

Ein klassischer Vortrag über historische Ereignisse wird diese freilich nicht erwarten, sondern eine multimediale Betrachtung des deutsch-französischen Miteinanders in den vergangenen 60 Jahren – verbunden mit der Frage, wie es heute darum steht. Der Mainzer Politologe und Vortragsprofi Ingo Espenschied verbindet in seinem Format freie Erzählung mit unterschiedlichen Medien, die er auf Kinoleinwände projiziert: historische Fotos, Animationen, Karikaturen, Zeitzeugeninterviews, originale Wochenschauberichte. Ingo Espenschied, der in Mainz, an der Pariser Sorbonne und der London School of Economics internationale Politik studiert hat, wird den Vortrag zweisprachig halten. Die Veranstaltung, die vom Deutsch-französischen Fonds gefördert wird, dürfte etwa eineinhalb Stunden dauern. Danach wird es Gelegenheit zum persönlichen Austausch geben.

Der Vortrag

Der Vortrag beginnt am Sonntag, 22. Januar, um 17 Uhr im OWG-Theater Dahn (Schulzentrum). Der Eintritt ist frei. Weitere Infos im Internet.