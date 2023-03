Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im November vergangenen Jahres zerbarsten nach einer Explosion in der Mietwohnung über einem Burger-Laden in der Contwiger Ortsmitte zwei Scheiben , deren Scherben die Hauptstraße übersäten. Das Landgericht verurteilte am Montag deshalb zwei junge Männer.

Die Große Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken verurteilte die beiden jungen Männer aus Contwig am Montag wegen der von ihnen am 28. November 2019 verursachten schweren Gasexplosion,