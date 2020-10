Am Samstag überreichte Heinz Andreas, Ehrenvorsitzender des Kaninchenzuchtvereins P 110 Trulben, einen Scheck über 5000 Euro an die stellvertretende Vorsitzende des Wendelinus-Kapellenvereins, Silvia Seebach.

Damit trennen sich die Vereinsmitglieder von einem Teil ihres Vermögens, nachdem sie ihr Hasenheim in der Vinninger Straße verkauft haben. Ausstellungen finden nicht mehr statt. Mit der Geldspende wollten die Kaninchenzüchter die Arbeit des Wendelinus-Kapellenvereins unterstützen. Das zeige die Solidarität der Trulber Vereine untereinander, so Seebach. Dafür sei man sehr dankbar. „Wir haben immer Pläne. Ich kann versichern, das Geld ist bei uns gut angelegt“, sagte die Vorsitzende. So habe man sich bereits darauf verständigt, Maßnahmen zu ergreifen, weil Wasser in das Mauerwerk eindringt. Eine Absturzsicherung aus Holz am hinteren Ende des Kapellengeländes hin zum freien Feld soll erneuert werden.