Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eine beliebte Spazierstrecke führt in Hauenstein am Wasgaubad vorbei entlang des Gillenbachs. Kurz hinter dem Dümpfelbrunnens stößt der Spaziergänger auf dem „Seniorenweg“ auf ein großes Holzlager. Hier lagert die Ernte des eines große Hiebs in der Gemarkung „Am kurzen Dümpfel“. Er bringt Geld in die Gemeindekasse und frische Luft in den Wald.

„Das war der einzige Hieb im Hauensteiner Wald für dieses Jahr“, sagt Gerald Scheffler, der Förster im Revier Hauenstein. „Wir hatten