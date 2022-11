3865 Straßenleuchten gibt es in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. 2633 sind bereits auf stromsparenden LED-Technik umgestellt. Die verbliebenen 1232 Leuchten – es handelt sich um Natriumdampflampen – sollen jetzt noch auf LED umgestellt werden, um den Stromverbrauch weiter zu senken.

Das soll im Gesamtpaket für die gesamte Verbandsgemeinde geschehen, um so die Möglichkeit zu haben sowohl den Bundes- als auch den Landeszuschuss zu erhalten. In Summe könnten Lampen, deren Umstellung bezuschusst wird, mit 40 Prozent der Kosten gefördert werden. Pro Lampenkopf kostet die Umrüstung 655 Euro. Voraussetzung, um die Förderung zu erhalten, ist unter anderem, dass mehr als 50 Prozent der Energie eingespart werden und dass mehr als 25.000 Euro investiert werden.

Die Gemeinde Weselberg wird sich an diesem Gemeinschaftsprojekt beteiligen. In Weselberg sind noch 50 Lampen, die sich auf acht Straßen verteilen, auf LED-Technik umzustellen. Das würde die Gemeinde, nach Abzug des erwarteten Zuschusses, 19.650 Euro kosten. Eine Investition, die sich schnell rechnen wird, sagte Bürgermeister Michael Schmitt (CDU) mit Verweis auf die Energieeinsparung, die die bisherige Umstellung auf LED-Technik brachte: Die Stromkosten sanken von 2015 bis 2021 von 37.000 Euro auf 11.500 Euro. Da der Strompreis steige, machten sich stromsparende LED-Lampen für die Ortsgemeinde sogar noch schneller bezahlt. Geklärt werden muss noch, ob die Bürger an den Kosten zu beteiligen sind.