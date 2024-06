Die Ortsgruppe Donsieders des Pfälzerwaldvereins feiert 50-jähriges Bestehen. Das Motto des Jubelvereins lautet: „Unser schönes Pfälzer Land als Wanderland neu zu entdecken.“ Diese Devise steht in der Vereinschronik als Gründungsinitiative. Ende Juni wird gefeiert.

Das exakte Gründungsdatum des Pfälzerwaldvereins (PWV) in Donsieders ist der 13. November 1974. Die Zusammenkunft fand damals im Gasthaus Griesbaum statt. 14 Personen zeigten sofort Interesse und trugen sich als Gründungsmitglieder der Ortsgruppe in die ausgelegte Liste ein. Damit bildete Donsieders die 160. Ortsgruppe der Pfälzerwaldvereine.

Nachzuschlagen sind die Namen der Gründungsmitglieder: Ewald Müller, Klaus Hüther, Josef Littig, Engelbert Jüllig, Siegfried Mantke, Karl-Heinz Meiners, Paul Wilhelm, Hubert Hauck, Heinz Geib, Willi Griesbaum, Willi Sauer, Erich Pfersdorff, Hans Controffer und Karl Seichter. Zum ersten Vorsitzenden des aus der Taufe gehobenen PWV wurde Siegfried Mantke gewählt. Er führte die Ortsgruppe 45 Jahre lang mit Weitsicht. Nur sein plötzlicher Tod im Jahre 2019 beendete seinen Vorsitz. Wie der aktuelle Vorsitzende Udo Lazar im Gespräch mit der RHEINPFALZ betont, „führte Siegfried Mantke den Verein mit viel Herzblut“.

Heute mehr Mitglieder als vor 25 Jahren

Als der Verein sind 25-jähriges Bestehen feierte, zählte die PWV-Ortsgruppe rund 70 Mitglieder. Heute hat sich der Mitgliederstand bei 96 Personen eingependelt. Schon von Anfang an war der Vorstandschaft bewusst, dass die PWV-Familie ins Vereinsgeschehen mit eingebunden sein muss. Deshalb wird jährlich ein Famillienwandertag angeboten. Neben den regelmäßigen Wanderungen seien vor allem die alljährlich angebotenen Wein- und Keschdetouren sowie die Mehrtagesfahrten über Pfingsten die Höhepunkte des Vereinsleben.

„Da die Geselligkeit und Gastfreundschaft uns Pfälzern in die Wiege gelegt wurde, haben wir diese Tugenden natürlich immer ausgiebig gepflegt,“ erzählt Udo Lazar schmunzelnd von den geselligen Unternehmungen. Auf dieser positiven Grundbasis ließ sich aufbauen. Die Wimpelweihe fand 1976 statt. Das war auch der Start, um sich darum zu kümmern, ein „geeignetes Haus“ zu schaffen, so Lazar. Man wurde fündig: Das Brachgelände am Kaltenborn wurde im Jahr 1978 gerodet. Viele ehrenamtlichen Helfer waren tätig. Eine dort sprudelnde Quelle wurde eingefasst. Das Fundament für eine Schutzhütte wurde gelegt. Die Schutzhütte selbst wurde 1980 fertiggestellt. Die idyllische Brunnenanlage mit Grillplatz präsentierte der PWV 1984 der interessierten Öffentlichkeit.

Junge Mitglieder sollen gewonnen werden

Der junge PWV zeigte gute Präsenz, etwa als Ausrichter des Bezirkswandertages Südwest im Jahr 1980. Im Jahr 2007 arrangierte die Ortsgruppe die vorerst letzte Hauptwanderveranstaltung auf Maria Rosenberg. Viele weitere Feste trugen zur Harmonie innerhalb des Vereines bei. Die PWV Schutzhütte „Am Kaltenborn“ sei bis dato gepflegt und werde genutzt, betont Udo Lazar. Sie wird auch vermietet – Anmeldungen nimmt Udo Lazar (06333 603271, pwvdonsieders@kabelmail.de) entgegen. Gerne dürfe der Platz auch von Radfahrern und auswärtigen Wanderern zur Rast genutzt werden, sagt der Vereinsvorsitzende.

Die aktuelle Vorstandschaft legt ihr Augenmerk auf die Digitalisierung, den öffentlichen Auftritt der Ortsgruppe. Auch beim Jubelverein wird Überalterung der Vereinsmitgliedschaft bemerkt, deshalb will man die Kinder- und Jugendarbeit intensivieren und damit die ursprüngliche Idee, der Familie eine besondere Bedeutung zukommenzulassen, wieder mehr in den Fokus stellen. Aber es gehe auch um die älteren PWV-Mitglieder, welche nicht mehr aktiv am Vereinsleben teilhaben können, informiert der Vorsitzende. Diese werden jedes Jahr zu einem Kaffeekränzchen am Nachmittag eingeladen. „Wir dürfen nicht vergessen, dass genau diese Senioren unseren Verein aufgebaut und geprägt haben“, unterstreicht Lazar.

Info

Die Jubiläumsfeier findet am Sonntag, 30. Juni, ab 13 Uhr in der Schillerhalle statt. Gegen 13.30 Uhr sollen die Gäste begrüßt werden, ein Rückblick auf 50 Jahre PWV Donsieders geworfen sowie Ehrungen der Jubilare vorgenommen werden. Auch Grußworte der Gäste sind vorgesehen. Zur Unterhaltung spielen von 13 bis 17 Uhr „Die fidelen Moosalbtaler“ auf.

Die Vorstandschaft im Jubeljahr: Udo Lazar (Vorsitzender), Matthias Frenger (stellvertretender Vorsitzender), Leonie und Tobias Kerner (Kassenwarte), Heike Hauck (Wanderwartin), Hubert Hauck (Wege- und Markierungswart), Armin Feth (Schriftführer)