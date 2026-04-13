Kicken mit Weltmeistern, Singen mit Heintje, Fasnacht während des Kriegs: Der Freizeitclub Lambsbachtal hat in seiner 50-jährigen Geschichte einiges erlebt.

Es hatte etwas von den besten Zeiten des Freizeitclubs Lambsbachtal (FCL), als dieser vergangene Woche im proppenvollen Festsaal des Lambsborner Kuckucksnestes auf den Tag genau seinen 50. Geburtstag feierte. 130 Gäste und Freunde waren eingeladen. Dass aber wirklich fast alle kamen, und eher sogar ein paar mehr, rührte nicht nur Andreas Agne, der seit 2023 als Vorsitzender die Geschicke des Vereins leitet.

Ganz so groß wie zu den besten Zeiten können die Freizeitler nicht mehr feiern. Vor 25 Jahren, so wird erzählt, habe dank ihnen aber das größte Fest stattgefunden, das Lambsborn je erlebt hat: mit Peter Jochen Degen und dem beliebten Sendeformat „Wir bei Euch“ von SWR 4 in einem großen Festzelt. Stargast war Hein Simons, besser bekannt als Heintje.

Mit Horst Eckel auf dem Platz

So ein Fest kann der Verein mit der aktuellen Personaldecke und vielen Mitgliedern im fortgeschrittenen Alter nicht mehr ermöglichen. Vor allem an Helfern, die mit Muskelkraft bei der Vor- und Nachbereitung helfen wollen oder können, fehlt es ein wenig, gibt Agne zu, allerdings ohne Bitternis. Denn seit einem halben Jahrhundert sorgt der FCL wohl für die meisten jährlichen Freizeitaktivitäten im Dorf. 200 Mitglieder zählt der Verein, gute Aussichten für die Zukunft also.

Dabei hatte das Vorhaben FCL einst klein angefangen. Sechs Visionäre, so bezeichnete Rolf Litzenberger vom Sportbund Pfalz die Gründer von damals bei der Jubiläumsfeier, wollten ein alternatives Freizeitangebot schaffen. Und das abseits des sportlichen Tabellenwettbewerbs. Zum Beispiel mit einer Freizeitmannschaft bei Fußballturnieren, ohne dafür Kreuz und Bein riskieren zu müssen. Das, was Rudi Molter, Herbert Jung, Robert Neumann, Rolf Sornberger, Gerhard Zimmermann und Dieter Neumann ins Leben riefen, wurde aber schnell so attraktiv, dass bei einem dieser Turniere sogar der Fußballweltmeister Horst Eckel bei den Lambsbachtalern kickte.

Hobbyverein gewinnt Meisterschaften

Schon zwei Jahre nach der Vereinsgründung wurde es doch richtig sportlich. In der Sparte Tischtennis schloss sich der FCL dem Pfälzischen Tischtennisverband an. Der Hobbyverein gewann Meisterschaften und stieg bis in die Kreisklasse auf.

1979 machte man sich an die Vorbereitung einer ersten Kappensitzung. Bis heute ist sie ein Aushängeschild für das Dorf und muss in der Session zweimal gegeben werden. Bestritten wird sie nahezu ausschließlich von Lambsbornern, samt selbst geschriebenen Wortbeiträgen, den Liedern der Spaßvöchler und mit den in der Lokalpolitik so neugierig erwarteten Reden des Protokollers. In dessen Rolle schlüpfte Hubert Jung vor Kurzem letztmals. Er sei übrigens niemals für eine seiner deftigen, aber humorvollen Ansprachen angegriffen worden. „Außer von meiner Frau“, protokolliert Jung trocken.

Spontaner Rosenmontagsumzug

Was das Engagement in der fünften Jahreszeit betrifft, gibt es etwas, was den FCL einzigartig macht. Er ist keinem Verband angeschlossen und damit nicht an Weisungen gebunden. So wagte der FCL 1991 etwas Einmaliges. Während wegen des damaligen Irakkriegs allenthalben Faschingsveranstaltungen abgesagt wurden, fand die Kappensitzung in Lambsborn trotzdem statt und erntete dafür nicht nur Applaus. Es habe aber mehr Zuspruch dafür gegeben.

Nicht ganz so erfolgreich war der Versuch, 2010 einen Rosenmontagsumzug zu etablieren. Einige Unentwegte machten sich bei Eiseskälte aus dem Kuckucksnest auf den Weg – zum Glück nur mit einem Musiker an der Front. „Hätte am Ende des Zuges ein zweiter Trompeter Musik gemacht, hätten wir auch zweimal Gema zahlen müssen“, schmunzelt Günter Agne kopfschüttelnd. Es blieb bei der Einmaligkeit. Wohl auch, weil der Umzug exakt am Rosenmontag beschlossen wurde und naturgemäß keine Zeit für Werbung blieb.

Federweißer meldet sich zurück

Vieles bleibt aber unvergessen. Zum Beispiel ein Spiel gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern, bei dem die Lambsbachtaler zum zehnten Geburtstag der Gnade halber nur mit 1:2 unterlagen. Oder eine Ausstellung mit 1000 Bildern aus Lambsborn im Jahr 1987. Dazu gab es Konzerte. Volleyball, Federball und Damenfußball wurde gespielt, Familienfeste, Radtouren, Rope Skipping sowie eine Wanderrallye kamen dazu. Ein fester Bestandteil im Dorfleben sind dazu die Sianx-Würfelspiele, zu denen am Karfreitag eine Dorfmeisterschaft stattfindet und an Allerheiligen ein zweites Turnier.

Neben den Vereinsaktivitäten gab und gibt es zahlreiche Ausflüge, etwa zu Weinproben in die Vorderpfalz. Ärgerlich sei es gewesen, wenn sich der zuvor konsumierte Federweiße bei einigen Mitfahrern auf der Rückfahrt wieder gemeldet hat, schmunzelt Iris Naeckel. Das habe die Betroffenen aber nicht von einer erneuten Teilnahme abgehalten.

Auch am kommenden Samstagabend setzt der FCL ein Zeichen für die dörfliche Geselligkeit. Dazu gibt es Musik, Stimmung und Party mit den B-Town Boogie Boys von den geliebten Nachbarn aus Lambsborn-West, so der geläufige Name für Bechhofen. Pascal Agne, stellvertretender Vorsitzender, ist angesichts des großen Aufwands schon ein wenig aufgeregt. Aber Lambsborn, Bechhofen und andere Nachbardörfer werden es dem FCL sicher danken.