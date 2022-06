Am Samstag und Sonntag feiern Erfweiler und Belmont de la Loire ein halbes Jahrhundert „belerf“ auf dem Belmontplatz in Erfweiler. Rund 80 französische Gäste haben sich für das Jubiläum angemeldet, bei dem die langjährige deutsch-französische Partnerschaft gewürdigt wird.

„Um 13 Uhr werden unsere französischen Freunde am Samstag hier in Erfweiler eintreffen“, kündigt Ortsbürgermeister Walter Schwartz an. Für ein paar Anreisende suche man noch Gastfamilien, die eine Schlafmöglichkeit bereitstellen können. Französisch sei von Vorteil, aber kein Muss. Bei Interesse könne man sich beim Bürgermeister melden.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag um 13.30 Uhr mit dem Fassanstich. Abends macht die „Dorfcombo“, eine Band, nur bestehend aus Erfweilerern, ab 20 Uhr Stimmung in der Dorfmitte. Am Sonntag folgt dann nach einem gemeinsamen Gottesdienst um 10.15 Uhr der Festakt, der vom ehemaligen Bürgermeister der französischen Gemeinde Lembach, Charlie Schlosser, moderiert wird. Für die musikalische Unterhaltung ist den ganzen Tag gesorgt. Um 18.30 Uhr trägt beispielsweise die Gruppe „Runa & Friends“ Chansons aus Frankreich und Deutschland vor. Ab 20.30 Uhr spielt dann die Rockband „RockXn“.

Ein Kochbuch und ein besonderes Quiz

Der Partnerschaftsverein hat sich außerdem etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Es wird ein kleines, aber feines Kochbuch mit ungefähr 50 Rezepten geben – zur einen Hälfte deutsche beziehungsweise pfälzische Klassiker, zur anderen französische. Bürgermeister Walter Schwartz verriet im Vorfeld sein beigesteuertes Rezept: „Selbstgemachter Schwartenmagen“. Außerdem gibt es die Gelegenheit, die jeweilige Partnergemeinde in einem deutsch-französischen Quiz besser kennenzulernen und sein Wissen zu testen. Die Punktzahl aus dem Quiz kann durch weitere Punkte in einem Spieleparcours verbessert werden. Als Hauptpreis wartet auf den besten Punktesammler ein Wochenende in Belmont – oder Erfweiler, je nachdem, wo der Gewinner herkommt.

Die Organisation des Jubiläums sei viel Arbeit gewesen, so Schwartz, er sei erleichtert, wenn alles gut gehe. Am Montag reisen die französischen Gäste nach einem gemeinsamen Frühstück wieder in ihre Heimat.

Weitere Informationen zum Festprogramm und der Partnerschaft gibt es auch im Internet .