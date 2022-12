Baumfällungen führen oft zu viel Diskussion. Das ist auch in Clausen so. In der Hauptstraße sollen rund 50 Bäume fallen. Sie seien nicht mehr verkehrssicher. Das glaubte nicht jedes Ratsmitglied ohne Weiteres.

Ungefähr 50 Bäume zwischen den Hausnummern 124 und 126 in der Clauser Hauptstraße könnten eine Gefahr darstellen. Deshalb sollen sie weg. Der Beigeordnete Georg Schäfer berichtete, dass ein Gutachter dort viel Totholz entdeckt habe, das unbedingt herauszuholen sei. Auch müssten die 50 Akazien gefällt werden.

Jakob Krob bezweifelte, dass alle 50 Bäume unrettbar kaputt sind, und sprach von einem Kahlschlag. Dagegen verwahrte sich der Beigeordnete: „Von Kahlschlag spricht man ab einem Hektar Fällung.“ Davon sei man weit entfernt. Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer betonte, dass die Verkehrssicherheit Vorrang habe. Bei drei Enthaltungen entschied der Gemeinderat, dass die Firma Lahner Forst aus Leimen die Bäume für rund 8.900 Euro fällen soll. Zuvor solle ihr Zustand aber nochmals überprüft werden.